Bologna-Milan, gli annunci di Scaroni e Fenucci prima dell’Assemblea di Lega Serie A | VIDEO CM.IT

Scaroni e Fenucci parlano prima dell’Assemblea di Lega Serie A a Milano: le ultime su Bologna-Milan

Assemblea di Lega Serie A in corso a Milano questa mattina. Il tema del giorno è, inevitabilmente, anche lo svolgimento di Bologna-Milan dopo l’ordinanza del Comune di Bologna arrivata nel pomeriggio di ieri. La volontà della Lega, infatti, sarebbe quella di disputare la partita domani alle ore 18.00.

Il presidente del Milan Scaroni risponde così prima dell’Assemblea: “Non ne so molto, però si sta cercando una soluzione. Per me si dovrebbe giocare: o a porte chiuse o da un’altra parte”. Sono ore decisive per la decisione della Lega Serie A e delle due società. Prima dell’Assemblea è intervenuto per il Bologna anche l’ad Fenucci.

🎥 #Milan – Il presidente #Scaroni: “BolognaMilan? Non ne so molto, però si sta cercando una soluzione. Per me si dovrebbe giocare: o a porte chiuse o da un’altra parte” 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/yCS8LeUMvC — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

L’Amministratore Delegato del Bologna così sul match con il Milan: “Parleremo con la Lega, vedremo più tardi”. La decisione è attesa per la giornata di oggi e dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, proprio al termine dell’Assemblea. Si va verso lo svolgimento del match in programma domani alle ore 18.00, rimane solo da capire se al Dall’Ara a porte chiuse o in un altro stadio. Si parla di Como come possibile soluzione per l’anticipo di Serie A.

Bologna-Milan, gli aggiornamenti sullo svolgimento del match

Nonostante l’ordinanza del Comune di Bologna e l’annuncio del Sindaco Lepore, la Lega Serie A spinge così per non complicare ulteriormente i calendari di Bologna e Milan. In programma, infatti, oltre al primo turno infrasettimanale della prossima settimana ci sono anche le sfide di Champions League per le squadra di Fonseca ed Italiano. Un calendario fittissimo che, con un ulteriore rinvio, complicherebbe e non poco la situazione di Bologna e Milan. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

Dall’inviato Giorgio Musso