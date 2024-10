Il Barcellona asfalta il Real Madrid: super Lewandowski e poker blaugrana

Il Barcellona espugna il Bernabeu e allunga in testa alla classifica sul Real Madrid: decisivo Lewandowski con una doppietta

El Clasico è blaugrana. Il Barcellona espugna il Bernabeu nel segno di Lewandowsi e manda un chiaro messaggio a tutto il campionato: chiunque abbia l’aspirazione di competere per il titolo, dovrà vedersela con la formazione di Flick.

Una sola sconfitta stagione a fronte di nove vittorie, contro sette successi e tre pareggi: così Barça e Real si sono presentati all’atto primo della sfida più attesa del campionato spagnolo e non solo. La squadra di Ancelotti scendeva in campo con l’obiettivo di agguantare i rivali al primo posto, invece escono a -6 e con qualche rammarico. Nel primo tempo, infatti, Mbappe si è visto annullare un gol per fuorigioco, mentre sia Bellingham che Vinicius hanno fatto i conti con un Inaki Pena in giornata di grazia.

Ed in una serata magica era anche Lewandowski che nella ripresa in due minuti ha indirizzato il match: al 54′ sfrutta alla perfezione un assist filtrante di Casado, mentre 120 secondi dopo di testa batte Lunin su cross di Balde. Il Real Madrid prova a reagire e Mbappe si vede annullare un’altra rete, sempre per fuorigioco. Il francese non riesce poi a superare un fenomenale Inaki Pena, mentre dall’altra parte è il palo a dire di no alla tripletta di Lewandowski.

Real Madrid-Barcellona 0-4: marcatori e classifica

Dopo qualche minuto ancora Mbappe ha l’occasione per riaprire i giochi, ma anche in questa circostanza l’intervento del portiere del Barça è risolutivo.

Si arriva così al 77′ e tocca a Lamine Yamal mettere la parola fine sull’incontro dopo un’azione iniziata da Raphinha. Il 3-0 spegne le velleità di rimonta della squadra di Ancelotti che tira i remi in barca e subisce anche il poker ad opera proprio del brasiliano. Finisce 4-0 con il tecnico italiano furioso con la panchina ospite: perde l’imbattibilità in campionato il Real Madrid che vede fuggire via il Barcellona ora a 30 punti in classifica e con sei lunghezze di vantaggio sugli avversari.

REAL MADRID-BARCELLONA 0-4: 54′ e 56′ Lewandowski (B), 77′ Yamal (B), 85′ Raphina

Classifica Liga: Barcellona* 30 punti; Real Madrid* 24; Villarreal* 21; Atl. Madrid 20; Athletic Bilbao e Maiorca 17; Vallecano* 16; Betis, Osasuna e Siviglia* 15; Celta Vigo 13; Real Sociedad e Girona* 12; Alaves* e Espanyol* 10; Las Palmas* e Getafe 9; Leganes e Valladolid* 8; Valencia 6.

*una partita in più