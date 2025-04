L’Inter scappa, il Barcellona la riacciuffa: 3-3 pirotecnico, si decide tutto a San Siro

Pirotecnico pareggio tra i nerazzurri e i blaugrana: la squadra di Inzaghi sempre in vantaggio, ma sempre raggiunta: si decide al ritorno

Si deciderà tutto al ritorno. Barcellona e Inter regalano una partita dall’alto contenuto spettacolare, ma nessuna delle due squadre prevale sull’altra. Scappa in avanti la formazione di Inzaghi, ma viene sempre ripresa da quella di Flick: sarà San Siro il tribunale della sentenza definitiva.

Partenza a razzo dei nerazzurri che dopo appena 21 minuti di gioco sono già avanti 2-0: è straordinaria la rete di tacco di Thuram che dà inizio alle ostilità, ancora più bello la rovescia di Dumfries che sigla il raddoppio.

Il Barcellona sembra essere sulle gambe, ma la classe di Yamal dà la scossa per rimettere i blaugrana nel match: è sua la rete del 2-1. La partita non ha un attimo di respiro, i padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco e trovano l’affondo vincente con Ferran Torres: al 38′ è 2-2. Il finale di tempo è da incubo per l’Inter: dopo il pareggio catalano, arriva anche l’infortunio di Lautaro Martinez che resiste fino all’intervallo per non sprecare uno slot per i cambi.

Barcellona-Inter 3-3: si deciderà tutto al ritorno

La ripresa quindi parte con Taremi al posto del capitano nerazzurro, ma il copione resta lo stesso: al 64′ tocca ancora a Dumfries far esultare l’Inter e i suoi tifosi, ma la gioia dura soltanto 1 minuto. Conclusione di Raphinha che si infrange sulla traversa, la palla carambola sulle spalle di Sommer e finire in porta: è il 3-3-.

La girandola di emozioni non è ancora finita perché Mkhitaryan dopo 10 minuti va ancora in gol, ma anche in questo caso la gioia è effimera: l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Barcellona continua a tenere palla, ma i nerazzurri sembrano poter far male ogni volta che vanno in avanti. Il risultato però non cambia più: si deciderà tutto a San Siro con l’Inter che forse questa sera ha capito di avere grandi chance di fare suo il doppio confronto e conquistarsi la finale.

BARCELLONA-INTER 3-3: 1′ Thuram (I), 21′ Dumfries (I), 24′ Yamal (B), 38′ Ferran Torres (B), 64′ Dumfries (I), 74′ Sommer aut. (B)