Calciomercato: vogliono pagare la clausola di Thuram

Il francese sembra essere davvero l’uomo in più di questa Inter e il gol contro il Barcellona sembra rappresentare una consacrazione definitiva

Esiste un’Inter con Thuram e una senza. Viste le difficoltà importanti di Lautaro e l’apporto quasi pari a zero di Arnautovic, Correa e Taremi, il francese da inizio stagione si è preso l’attacco sulle spalle. Le difficoltà maggiori sono state registrate con il transalpino ai box. Il gol realizzato contro il Barcellona è davvero di grande classe: una sensibilità nel toccare la palla quel poco per mettere fuori causa Szczesny. Una giocata che non è assolutamente passata inosservata.

Le prestazioni di Thuram sono da tempo osservate da vicino da molti club. Sul giocatore pende, come sappiamo, una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. L’Inter è al lavoro ormai da settimane per rinnovare ed eliminare questa opzione, ma non è da escludere che già nelle prossime settimane alcune big sono pronte a muoversi per prendere il transalpino nel prossimo calciomercato spendendo una cifra assolutamente inferiore rispetto alla reale valutazione.

Al momento la clausola rescissoria spaventa l’Inter. Thuram ha sempre detto di non volerla sfruttare per lasciare il club nerazzurro, ma il rischio che davanti a cifre importanti si possa cambiare idea c’è. Per questo motivo in viale della Liberazione ormai da settimane si sta lavorando per eliminare l’opzione con un rinnovo importante anche dal punto di vista economico. Fino ad oggi, però, l’accordo non è arrivato.

Di certo dopo il gol al Barcellona l’Inter è costretta ad accelerare se non vuole perdere il calciatore ad una cifra inferiore rispetto a quanto potrebbe essere ceduto in caso di trattativa. 85 milioni per il Thuram di oggi è sicuramente una valutazione che gli va stretta e per questo motivo le big dei principali campionati sono pronti a fare un tentativo magari già prima dell’inizio del prossimo calciomercato.

L’Inter spera di riuscire a sbloccare la situazione con un rinnovo. Intanto anche le altre squadre si stanno muovendo e non è da escludere che anche il Barcellona possa comunque fare un tentativo. Si parla tanto della possibilità di una cessione di Yamal o Raphinha in Arabia e il profilo del francese si candida ad essere uno dei possibili sostituti.

Senza rinnovo, sarà davvero difficile trattenere Thuram nel prossimo calciomercato. Prendere il francese a 85 milioni di euro è davvero un’occasione che nessuna big ha intenzione di lasciarsi sfuggire.

E chissà che proprio il Barcellona andrà ad affondare il colpo per Thuram visto che uno tra Yamal e Raphinha potrebbe andare in Arabia nel prossimo calciomercato.