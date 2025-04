Barcellona-Inter accende le polemiche: “È vergognoso, non ce la fa più”

Sono tanti i temi offerti dalla prima frazione di gioco della sfida tra i blaugrana e i nerazzurri: il verdetto è immediato

Partita assolutamente vibrante al Lluís Companys di Montjuïc nella gara d’andata della seconda semifinale di Champions League tra Barcellona ed Inter. All’uno-due nerazzurro griffato da Marcus Thuram e Dumfries hanno infatti risposto Yamal e Ferran Torres prima dell’uscita dal campo di Lautaro Martinez, costretto a dare forfait a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Match che, come prevedibile, sta continuando a calamitare non pochi spunti anche nella ripresa con l’Inter capace di riportarsi in vantaggio con il colpo di testa imperioso di Dumfries prima dello sfortunato autogol di Sommer. Merito dell’atteggiamento delle due squadre: molto verticale l’Inter, frenetica nel suo giro palla la compagine di Flick. A fare la differenza, come spesso accade in questo genere di situazioni, è ancora una volta la qualità dei singoli. La stessa che ha permesso ad un fenomeno come Yamal – nel primo tempo – di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento più delicato della stagione. Sulla corsia mancina l’esterno offensivo del Barcellona ha fatto il bello e il cattivo tempo. A poco è valso il raddoppio sistematico di Dimarco e Mkhitaryan nei primi 45 minuti di gioco: la velocità e la classe di Yamal ha fatto letteralmente la differenza.

Barcellona-Inter, Dimarco criticato sui social: il motivo

Nonostante una reazione veemente della ripresa, non sono pochi i tifosi dell’Inter che stanno criticando la prestazione di diversi nerazzurri. A cominciare da Dimarco, apparso non ancora al top della forma e perennemente in balia delle giocate ipnotiche di Yamal. Prosegue dunque il periodo no dell’esterno dell’Inter, reduce da un filotto di prestazioni poco appariscenti. Ecco una rapida carrellata:

Dimarco come il sottoscritto dopo la corsetta di questo pomeriggio#BarcellonaInter #ForzaInter — fla (@kdc889) April 30, 2025

Dimarco non ce la fa più….anch’io di vederlo all’Inter. Basta!!! — Signora Carlos Augusto (@Lineroazzurra) April 30, 2025

dimarco fritto fisicamente al 55esimo a 28 anni è vergognoso comunque — giulia 💙❤️ (@monanasbing) April 30, 2025

Il grandissimo Dimarco che vale 80 milioni che non riesce a fare 55 minuti come quinto, nemmeno come terzino. — Oxonomy (@ACM_Devotee) April 30, 2025

Inspiegabile il calo di forma di #DiMarco.

Qualcosa non torna, da cosa dipende? — Gianpy (@GianpieroValer1) April 30, 2025

È peccato ammettere che gli errori di #Dimarco cominciano ad essere un tantino eccessivi?

Gli si vuole sempre tanto bene, eh!#BarcellonaInter — ʟɪɴᴏ⭐⭐ (@Lino_2701x) April 30, 2025

Dimarco deve fare un lavoro personalizzato non è possibile che scoppi dopo 30 minuti ogni partita #BarcellonaInter — 𝑔𝒾𝒶𝒹𝒶 💫 (@gem3lls) April 30, 2025

Al minuto 55 Inzaghi ha comunque deciso di spendere un cambio, richiamando in panchina un esausto Dimarco per gettare nella mischia Carlos Augusto che sta offrendo una prova piuttosto attenta in tutte e due le fasi di gioco.