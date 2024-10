Caos e rabbia Milan: non solo Bologna, ecco chi ha voluto il rinvio

Ecco cosa è successo nella giornata di ieri a Milano, durante il Consiglio di Lega, che ha di fatto bloccato Bologna-Milan

E’ stata una giornata surreale quella che il Milan e i suoi tifosi hanno vissuto ieri. I rossoneri, così come il Bologna, hanno dovuto aspettare il pomeriggio per capire se la sfida del Dall’Ara, in programma sabato alle ore 18.00, si sarebbe giocata.

Come è noto, alla fine, la Lega di Serie A ha scelto di rinviare il match, avvallando di fatto la decisione del sindaco di Bologna, che con un’ordinanza comunale giovedì aveva vietato l’utilizzato dello stadio anche a porte chiuse. Si è provato a giocare la sfida altrove, ma le soluzioni proposte – Come ed Empoli – non hanno convinto il club rossoblu che non aveva alcuna intenzione di affrontare il Milan senza i propri tifosi. Le minacce di un possibile 3 a 0 a tavolino non hanno, dunque, portato a nulla.

Caos Bologna-Milan: la giornata surreale di venerdi

Nel pomeriggio di ieri un Consiglio straordinario della Lega ha infatti votato per il rinvio, ‘salvando’, di fatto, il Bologna e mandando su tutte le furie il Milan, che avrebbe voluto giocare la partita per svariati motivi. Trovare, adesso, una data per recuperare la gara valevole per la nona giornata appare davvero un’impresa. Con i possibili spareggi di Champions League (l’11-12 l’andata e il 18-19 il ritorno), anche febbraio, il mese in cui la Lega vorrebbe inserire la partita, inizia ad essere intasa.

Lo slot giusto, però, potrebbe essere quello del 4-5 o del 25-26, giorni in cui si giocheranno i quarti di Coppa Italia. Basterà inserire le due squadre, qualora superassero gli ottavi di finale, nella settimana, rendendo l’altra libera per il recupero.

Nonostante queste difficoltà , in Consiglio, come detto si è votato per il rinvio, dando ragione a Lepore, e facendo felice il Bologna. Tra chi ‘faceva campagna per il rinvio- come sottolinea La Repubblica – c’è stato anche lo storico alleato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito’. Nel momento della votazione, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha, invece, deciso di astenersi.  Con il rinvio di Bologna-Milan, il Diavolo dovrà rinunciare a due pedine importanti per la sfida contro gli azzurri, come Reijnders e Theo Hernandez e tutto ciò sta mandando su tutte le furie la tifoseria rossonera, che si sente altamente danneggiata.