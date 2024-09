Anticipo secco sul Milan: il Manchester City piomba sul gioiello italiano

Il Manchester City va a caccia di un gioiello italiano in sede di calciomercato: Pep Guardiola può completare l’anticipo secco sul Milan

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzare il centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato e ha già inserito nella sua lista diversi profili che potrebbero fare al caso di Paulo Fonseca. Già la scorsa estate, oltre a Fofana, si è pensato a lungo alla possibilità di inserire nella rosa rossonera un profilo che possa abbinare fisicità e qualità in impostazione.

Le ultime prestazioni positive hanno rilanciato il club, che è riuscito a battere l’Inter nel derby e a confermare la sua crescita anche nel match contro il Lecce, in cui non ha subito gol e ha mostrato come le accelerazioni improvvise dell’attacco possano essere assolutamente letali per lasciare il segno contro qualsiasi avversario.

I nuovi acquisti si stanno integrando con un’efficacia sempre maggiore e ora lo spettro dell’esonero dell’allenatore ex Roma è stato assolutamente allontanato. Per gennaio, però, tornando al discorso originale, il club meneghino sembra aver messo nel mirino Samuele Ricci, un mediano di grande qualità che sta esplodendo con la maglia del Torino. Il calciomercato, però, è già in fermento per lui.

Non solo il Milan per Ricci: spunta il Manchester City

Il Manchester City ha dovuto incassare una perdita parecchio importante per infortunio nelle ultime ore. Stiamo parlando di Rodri, uno dei candidati al prossimo Pallone d’Oro, che comunque dovrebbe andare a Vinicius, e che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Insomma, le sensazioni del campo erano state tremende fin da subito, ma poi gli esami hanno confermato che per il centrocampista spagnolo la stagione è finita senza sé e senza ma. I Citizens hanno in rosa gente come Kovacic o Gundogan che potrebbero prendere il suo posto, ma non è detto che a gennaio non decidano di tornare sul mercato.

Secondo quanto scrive ‘The Guardian’, il profilo giusto potrebbe essere proprio quello di Ricci, con Pep Guardiola che stravede per lui e pare avere tutta l’intenzione di anticipare la concorrenza italiana e internazionale. Attualmente la valutazione del centrocampista si attesta sui 30 milioni, ma tra pochi mesi potrebbe salire fino a 40.