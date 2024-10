Cristiano Ronaldo, stoccata alla Juventus: le telecamere riprendono tutto

Da Cristiano Ronaldo arriva una stoccata sorprendente alla Juventus: le dichiarazioni del portoghese sui bianconeri fanno discutere

Cristiano Ronaldo ‘punge’ la Juventus. Il weekend calcistico lascia in eredità un episodio piuttosto curioso che coinvolge il portoghese e il club bianconero, che si sono detti addio nel 2021.

E’ successo tutto nella zona mista al termine di Polonia-Portogallo, match di Nations League che si è disputato sabato. A gara finita, Ronaldo si è incontrato con l’ex compagno di squadra alla Juventus Woicjech Szczesny. Grandi sorrisi tra i due, con l’attaccante che era in campo mentre il portiere ha osservato la gara dalla tribuna. Nel riprendere il saluto tra loro, le telecamere hanno ripreso Ronaldo che, commentando il passaggio dell’estremo difensore al Barcellona, gli ha detto ironicamente: “Hai dovuto ritirarti dal calcio per andare in un grande club“. Un commento che di sicuro i suoi ex tifosi a Torino non hanno gradito particolarmente, anzi.

E’ stata una storia ‘particolare’, del resto, quella tra CR7, oggi all’Al Nassr, e il club torinese. Il suo acquisto, nel 2018, era stato un autentico colpo di teatro e sembrava poter preludere, per la Vecchia Signora, a grandi successi non soltanto in patria ma anche in Europa. Cosa che però non è avvenuta. I suoi gol, Ronaldo non li ha fatti mai mancare, come dovunque sia andato: lo score dei tre anni in maglia Juventus parla di 101 reti in 134 presenze. Ma non è avvenuto il salto di qualità che si pensava. E dal punto di vista economico, il suo approdo a Torino ha finito con l’incidere molto sugli anni successivi del club, considerando anche l’arrivo del Covid che ha complicato molto i piani a tutte le società. La sua partenza a fine mercato estivo, nel 2021, con la Juventus praticamente impossibilitata a sostituirlo adeguatamente, aveva fatto molto discutere. Come è avvenuto anche per quanto riguarda quanto successo a separazione ormai consumata, con la ormai celebre diatriba legale legata alle spettanze arretrate che lo stesso Ronaldo avanza dai suoi ex datori di lavoro. Ora, un ulteriore capitolo di una storia che non si è certo conclusa nel migliore dei modi.