Il Milan sfrutta Ibrahimovic: soffiato al Bayern Monaco

Il Milan può sfruttare al meglio la presenza di Zlatan Ibrahimovic per soffiare il talento al Bayern Monaco: nuovo attaccante per Fonseca

Il Milan è rinato: Paulo Fonseca ha trovato la quadra con l’accoppiata Morata-Abraham in attacco e i rossoneri hanno improvvisamente spiccato il volo. Vittoria nel derby, bis contro il Lecce con cinque gol fatti nelle ultime due partite e uno solo subito.

Una situazione che ha portato la squadra a risalire rapidamente la classifica, ma soprattutto ha messo a tacere tutte le voci che circondavano il nome di Fonseca. Il rischio esonero, per ora, è tornato molto lontano e il tecnico portoghese può concentrarsi ora sulla sfida Champions contro il Bayer Leverkusen.

Certo la rosa non è ancora al completo ed è per questo che la dirigenza è già proiettata a gennaio, quando ci sarà la possibilità di intervenire in entrata. Gennaio, ma anche futuro, con gli occhi aperti sui prossimi talenti da inserire nella squadra. In particolare un nome potrebbe arrivare grazie all’operazione di Zlatan Ibrahimovic. Un talento emergente del calcio emergente, finito nel mirino di Bayern Monaco e Manchester United.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic porta van Bommel

Il nome è quello di Ruben van Bommel, 20enne attaccante figlio d’arte: suo padre è Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero ed ora allenatore che in estate era stato accostato anche dal Milan.

Il giovane attaccante gioca con l’Az Alkmaar e in settimana ha realizzato una doppietta in Europa League. Il suo score stagionale parla di sei gol in otto partite, un rendimento che ha attirato l’attenzione delle big d’Europa. Come detto Manchester United e Bayern Monaco hanno acceso i radar su di lui, ma il Milan potrebbe sfruttare l’amicizia di Ibrahimovic con van Bommel senior per battere la concorrenza.

Una suggestione soltanto per ora, ma che potrebbe diventare trattativa concreta nelle prossime settimane. D’altronde il Milan è sempre molto attento ai giovani e van Bommel sembra avere le caratteristiche giuste per spiccare il volo in rossonero. La caccia è aperta.