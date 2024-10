Lo mandano subito via dal Manchester United: la Juventus ne approfitta

La Juventus monitora quanto sta accadendo al Manchester United, un addio ai ‘Red Devils’ può rappresentare un rinforzo sul mercato di gennaio

In questo momento, la Juventus, ancora alle prese con l’emergenza infortuni, deve provare a stringere i denti più che può, cercando di tirare fuori il massimo. Nelle prossime gare, almeno alcuni degli esclusi dovrebbero tornare a disposizione di Thiago Motta e dargli respiro nelle scelte. Quindi, verrà la volta del mercato di gennaio, dove provare a rimediare alle principali criticità del momento. Cogliendo tutte le occasioni che la sessione di trattative potrebbe presentare.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta naturalmente scandagliando già da un po’ quanto sta accadendo in Italia e in Europa, tra i principali movimenti di mercato che già appaiono sui radar. Come priorità, la Juventus ha quella di un colpo in difesa, ma, se ce ne fosse la necessità e l’opportunità, si andrebbe anche alla ricerca di un attaccante come vice Vlahovic. Per ora, resiste la linea dell’attesa fiduciosa nel ritorno di Milik.

Situazioni particolarmente interessanti potrebbero derivare da quanto sta accadendo al Manchester United. Annunciata la volontà di pagare la clausola rescissoria di Amorim, per liberarlo dallo Sporting e farlo approdare subito ad Old Trafford. E con il suo arrivo, sono previsti molti cambiamenti nell’immediato, con una serie di giocatori destinati ad andare via.

Manchester United, Amorim scarta Lindelof: è lui il difensore per la Juventus?

Tra questi, Victor Lindelof, che secondo quanto viene riportato da ‘Team Talk’, in Inghilterra, non rientrerebbe nei piani del tecnico portoghese e oltretutto con lo United è in scadenza di contratto.

Insieme a lui, anche Casemiro, Antony ed Eriksen potrebbero fare le valigie nel giro di poche settimane. Il difensore svedese, per la sua esperienza, potrebbe fare al caso della Juventus, che potrebbe accaparrarselo pagando un indennizzo simbolico ai ‘Red Devils’. Da capire se i parametri di ingaggio rientrino nel gradimento del club – il giocatore guadagna circa 3 milioni a stagione – e quelli del suo profilo tecnico rientrino in quello di Thiago Motta.