Lautaro Pallone d’Oro: manca solo l’ultimo passo

Lautaro Martinez da Pallone d’Oro: c’è un solo ultimo passo da compiere, ecco la sentenza

Solo pochi giorni fa, sono stati annunciati i candidati al Pallone d’Oro 2024. Il premio individuale più ambito per ciascun calciatore. E’ il coronamento di un sogno. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, negli anni addietro, hanno fatto scorpacciata di Palloni d’Oro, mentre quest’anno per la prima volta nessuno dei due è presente nella lista dei papabili vincitori. E’ cambiato il vento.

Tra i presenti nella lista, però, figura il capocannoniere dello scorso campionato italiano: Lautaro Martinez. Il bomber dell’Inter ha disputato una stagione meravigliosa sotto tanti punti di vista. Non solo è stato il più prolifico della Serie A, ma ha anche vinto il premio come miglior giocatore del torneo, oltre a conquistare uno Scudetto e solo pochi mesi fa si è aggiudicato la Copa America con l’Argentina, diventando anche capocannoniere della competizione con 5 reti.

Proprio dal ritiro in Nazionale di questi giorni, l’attaccante argentino ha commentato la sua candidatura al Balloon d’Or, specificando di meritarsi “di essere tra i trenta candidati”. E’ scoppiata un po’ la polemica riguardo, poiché alcuni addetti ai lavori e tifosi non sarebbero molto d’accordo. E c’è un ex nerazzurro che ha voluto dire la sua in merito al tema.

Sousa: “Lautaro Martinez da Pallone d’Oro in un caso”

Paulo Sousa ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato tanti temi, dall’Inter alla Juve, fino a Leao e Federico Chiesa. Tra le domande fatte al tecnico, una in particolare riguarda l’attaccante dell’Inter: “Se Lautaro Martinez è da Pallone d’Oro? Capisco l’ambizione – dice Paulo Sousa riferendosi alle parole dell’argentino – Parliamo di un centravanti che ha numeri incredibili, campione d’Italia e della Copa America da capocannoniere. Se dovesse vincere la Champions League, allora forse è da Pallone d’Oro”.

Insomma, secondo l’ex Inter e Juventus, il capitano nerazzurro ha ancora un passo da compiere per portarsi a casa il premio individuale e sbaragliare la concorrenza. Al momento, davanti a sé, ci sono tanti campioni che potrebbero avere ancora la meglio, nonostante sia stato protagonista in tutte le competizioni disputate nella passata stagione.

In ogni caso, l’obiettivo Champions League non è del tutto un utopia. L’Inter ha creato una squadra molto forte, sviluppata praticamente su una doppia squadra. Inzaghi ha una panchina molto lunga, con “riserve” di lusso. Nonostante il format sia nuovo, più competitivo e complesso, Lautaro Martinez ha una grande chance. C’è un Pallone d’Oro da conquistare.