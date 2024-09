Pallone d’Oro 2024: tutti i candidati, presenti due romanisti

Ecco i trenta candidati al Pallone d’Oro 2024. Ci sono anche due nuovi giocatori della Roma. Presenti interisti e Lookman

Mai come quest’anno è complicato individuare chi potrà vincere il Pallone d’Oro. Sono chiaramente tanti i candidati del Real Madrid, che hanno vinto la Champions League: da Kroos a Carvajal, che ha conquistato anche gli Europei con la Spagna, passando per Bellingham e Vinicius.

A rappresentare l’Italia, invece, ci sono Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, protagonisti dell’Inter dello Scudetto. Ma la Serie A è rappresentata anche da Ademola Lookman, che ha contribuito in maniera importante al successo in Europa League dell’Atalanta. Presenti inoltre i nuovi acquisti della Roma, Artem Dovbyk, capocannoniere de LaLiga con il Girona, e Mats Hummels, che ha trascinato il Borussia Dortmund in finale di Champions League.

Pallone d’Oro: la lista dei 30 e i migliori portieri

Per quanto riguarda il premio come miglior portiere, dedicato a Yashin, c’è chiaramente Gianluigi Donnarumma, pronto a sfidare gli ‘italiani’ Mike Maignan, del Milan, e Yann Sommer dell‘Inter. Presenti inoltre Diogo Costa, Gregor Kobel, Andrey Lunin, Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez, Unai Simon e Ronwen Williams.

La lista dei 30 candidati al pallone d’oro 2024:

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)