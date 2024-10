Emergenza Juventus: altro infortunio e nuovo rinforzo per Thiago Motta

Thiago Motta in difficoltà di formazione verso Inter-Juventus, c’è un altro infortunio che preoccupa i bianconeri: sul mercato di gennaio servirà un altro rinforzo

Giornata di campionato molto importante, quella odierna, con un appuntamento su tutti a catalizzare l’attenzione dell’intera Serie A. Vale a dire, Inter-Juventus, il derby d’Italia, da sempre uno dei match più attesi e che nella situazione attuale può già avere delle ripercussioni importanti sul prosieguo della stagione delle due formazioni.

Una gara che i nerazzurri e i bianconeri non possono fallire, per dare risposte importanti sul campo e anche per implicazioni immediate di classifica. Il Napoli ieri ha piazzato il primo tentativo di allungo in vetta, vincendo contro il Lecce, e a questo punto spera naturalmente in un pari per allungare sia sui campioni d’Italia che sui torinesi. Insomma, il pari non serve veramente a nessuno, ma bisognerà andare a caccia dei tre punti, per le due formazioni, con una certa attenzione. Anche perché come sappiamo, sia Inzaghi che Thiago Motta non se la passano benissimo a livello di situazione infortuni, con diverse assenze importanti che oggi potrebbero anche avere il loro peso.

Thiago Motta prepara una mossa di formazione a sorpresa, per cercare di sparigliare le carte e mettere in difficoltà i dirimpettai. Ma le difficoltà se possibile aumentano per l’allenatore italobrasiliano, alle prese con un altro infortunio pesante tra i suoi, che potrebbe anche cambiare le strategie di mercato.

Juventus, giallo sull’infortunio di Gatti: le sue condizioni

Dovrebbe verosimilmente partire dalla panchina Federico Gatti. Al centro della difesa, Kalulu e Danilo, ma la decisione non sarebbe tanto di natura tecnica quanto fisica, stando alle ultime indiscrezioni.

Gatti sarebbe infatti condizionato, stando a quanto riportato da ‘Oggisportnotizie’, da problemi alla caviglia per i quali va attentamente gestito. La Juventus, dopo il grave stop di Bremer, non potrebbe permettersi un’altra defezione a lungo termine in retroguardia. Ma anche per questo, guarda al mercato di gennaio pensando non a un solo innesto nel reparto difensivo, ma addirittura a due, se ce ne fosse la necessità. Per Giuntoli e Thiago Motta è il momento di attente valutazioni.