Thiago Motta prepara la sorpresa, esclusione eccellente per Inter-Juventus

Questo pomeriggio si giocherà Inter-Juventus, con Thiago Motta che prepara la mossa a sorpresa: possibile esclusione eccellente

Il giorno è arrivato, ora è il momento delle decisioni prima che la parola passi al campo. Inter-Juventus non è una partita qualsiasi, è la partita, crocevia dell’inizio stagione con il Napoli spettatore d’eccezione.

Chi riuscirà a tenere il passo degli azzurri, facendo suo il derby d’Italia, si ritroverà inevitabilmente il ruolo di favorito cucito addosso, mentre chi ne uscirà sconfitto dovrà essere bravo a rialzarsi immediatamente. Sfida importante dunque ed è normale che Inzaghi e Thiago Motta studino le mosse per aver la meglio della rivale. Ci sta pensando il tecnico nerazzurro che dovrebbe lanciare Zielinski dal primo minuto al posto di Calhanoglu, considerando anche le condizioni non perfette di Asllani.

Ma ancora più sorprendente la mossa a cui sta pensando l’allenatore bianconero con una possibile esclusione eccellente che farebbe davvero rumore: Kenan Yildiz potrebbe, infatti, accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Weah e Conceicao sulle fasce con Fagioli al centro del terzetto che sosterrà Dusan Vlahovic. Questa l’ipotesi su cui sta riflettendo nelle ultime ore Thiago Motta per provare a sorprendere l’Inter e regalare più cross al bomber serbo.

Inter-Juventus, le probabili formazioni: dubbio Yildiz

Yildiz potrebbe quindi partire dalla panchina e sarebbe la seconda volta in campionato, dopo Cagliari. Il turco è stato al centro anche delle dichiarazioni in conferenza stampa del proprio allenatore che non ha escluso l’ipotesi di una posizione più centrale per lui, per avvicinarlo a Vlahovic che nelle ultime partite è apparso troppo isolato lì davanti.

La scelta arriverà nelle prossime ore con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, previsto per le ore 18: Yildiz sì o no è uno degli interrogativi che sarà risolto poco prima del match. Un match che darà le prime risposte sulla corsa scudetto: una cosa a cui Inter e Juventus vogliono partecipare fino alla fine.

Probabili formazioni Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Weah; Vlahovic