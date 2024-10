Il Real Madrid anticipa l’affare: 30 milioni a gennaio e addio Juventus

La Juventus guarda con attenzione al mercato dei difensori tra presente e futuro. Un giovane prospetto potrebbe però finire al Real Madrid

Non è affatto un mistero che le esigenze di mercato della Juventus nell’immediato siano cambiate in virtù del pesante infortunio occorso a Gleison Bremer. Il centrale brasiliano non potrà essere a disposizione di Thiago Motta che quindi insieme alla società dovrà trovare soluzioni.

Il Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, resta ancora nel campo delle valutazioni sul difensore da mettere a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano a gennaio. Il tutto però cercando una trattativa low cost e senza spese folli andando quindi su un profilo preferibilmente spendibile anche in prestito o comunque a condizioni favorevoli.

Al netto del nome di Skriniar per l’immediato che sarebbe anche particolarmente suggestivo, andranno poi fatte le giuste valutazioni anche per il futuro con l’estate prossima che potrebbe essere decisiva per andare a potenziare la retroguardia. In questo secondo caso non è un mistero inoltre l’interesse di Giuntoli per Jorrel Hato, giovane fenomeno in forza all’Ajax che però spara alto per lasciar partire il gioiellino classe 2006.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid irrompe su Hato: pronti 30 milioni

Hato ha già collezionato ben 13 presenze con due gol ed altrettanti assist in questa prima parte di stagione con i Lancieri, e alla luce anche della giovane età il futuro sembra tutto dalla sua. Difensore di piede mancino e di nazionalità olandese, il classe 2006 ha conquistato l’occhio non solo della Juventus, ma anche di altri top club.

Ci pensa l’Arsenal, ma il pericolo più rilevante in ottica futuro immediato è il Real Madrid di Florentino Perez che da par suo vive una crisi difensiva dal punto di vista degli infortuni. Le scelte dei ‘blancos’ restano infatti risicatissime a causa delle tante assenze che hanno ridotto ai soli Vallejo e Rudiger i centrali arruolabili, al netto di Militao da recuperare.

L’avere una rosa difensiva così limitata ha costretto Florentino Perez a prendere provvedimenti in merito già a gennaio. Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’ i bianchi di Spagna hanno messo nel mirino proprio Hato con una potenziale proposta da 30 milioni ed un contratto in scadenza nel 2028. Non sarà certo semplice visto che l’Ajax potrebbe chiedere anche 50/60 milioni, fermo restando che il Real proverà ad abbassare l’importo. Al netto della volontà dei madrileni, l’Ajax sarebbe già al lavoro per un nuovo rinnovo che prevedrebbe una clausola rescissoria molto alta.