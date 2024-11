Il ritorno di Cannavaro: sì a un contratto biennale

Cannavaro è tornato disoccupato dopo il benservito datogli dall’Udinese, arrivato nonostante avesse raggiunto l’obiettivo salvezza

Fabio Cannavaro ha voglia di tornare su una panchina dopo il bruciante benservito datogli dall’Udinese al termine della passata stagione. Il tecnico campano era subentrato a 6 giornate dal termine, riuscendo all’ultima giornata – battendo il Frosinone allo ‘Stirpe’ – a conquistare l’obiettivo salvezza.

I Pozzo hanno preferito ripartire dal tedesco Runjaic e i fatti, almeno per il momento, gli stanno dando ragione. In questi mesi Cannavaro ha ricevuto sicuramente delle offerte, con l’ultima in ordine di tempo proveniente dalla Spagna. Da un club con una storia importante che negli ultimi anni ha vissuto le pene dell’inferno, scivolando nelle serie inferiori.

Parliamo del Deportivo La Coruna, vincitore della Liga nel 1999/2000 e con in bacheca altri 6 titoli: 3 Cope del Rey e altrettante Supercoppe nazionali. Attualmente il ‘Depor’ è diciassettesimo nella Liga 2, con 13 punti conquistati nelle prime 13 di campionato. L’anno scorso ha vinto quello di terza serie, cominciando un percorso di risalita nel grande calcio, nel calcio che gli appartiene.

Partito con ambizioni diverse, dai playoff in su, ecco che il Deportivo ha deciso di licenziare l’allenatore della promozione Idiakez. Fatale la sconfitta casalinga contro il Racing Santander, la seconda consecutiva. La squadra è stata affidata temporaneamente a Oscar Gilsanz, partito col piede giusto sconfiggendo per 5-1 il Cartagena in quello che è stato a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

Deportivo La Coruna, Cannavaro direbbe sì a un biennale

Il Deportivo è comunque alla ricerca di un ‘vero’ sostituto di Idiakez. Un nome forte è quello di Fabio Cannavaro, anche se dalla Spagna parlano di accordo ancora lontano tra la società galiziana e il 51enne napoletano. In ottica intesa potrebbe giocare un fattore chiave la presenza di un italiano in un posizione di rilievo all’interno dell’organigramma biancoblu.

Il riferimento è a Massimo Adalberto Benassi, le cui capacità si sono finora rilevate preziose per la ‘rinascita’ del club. Adesso ricopre il ruolo di Amministratore delegato, anche se le scelte di natura tecnica competono soprattutto al Ds Fernando Soriano. Il quale sta vagliando pure il nome di Sergio Gonzalez (ex Cadiz ora svincolato), per fonti ispaniche il favorito qualora si decidesse di non andare avanti con Gilsanz.

Per quanto riguarda Cannavaro, lui sembra disponibile a ripartire dalla B spagnola – la Spagna è meta gradita – a patto però gli venga proposto un progetto di ampio respiro. Nella sostanza almeno un biennale, mentre l’offerta del Depor non sembra andare oltre giugno 2025.