Inter: Inzaghi via senza titoli, già scelto il sostituto

Il futuro del tecnico piacentino potrebbe essere lontano dai colori nerazzurri. E la strada per il sostituto sembra essere già segnata

Simone Inzaghi via dall’Inter al termine della stagione? È una ipotesi che sta prendendo piede dopo la debacle in Coppa Italia. Il sogno del Triplete è svanito, ma ora i nerazzurri rischiano di chiudere la stagione senza un titolo. Un risultato che porterebbe il tecnico piacentino a valutare davvero l’addio ad Appiano Gentile. Come sappiamo, alcune scelte della proprietà non sono piaciute all’allenatore. In estate l’ex Lazio aveva spinto per avere delle seconde linee formate da giocatori di esperienza. Questo non è stato possibile per la linea di Oaktree ed ora i risultati stanno dando ragione ad Inzaghi.

A bocce ferme, come confermato più volte da Marotta, ci sarà un incontro per valutare con attenzione il suo futuro. SportMediaset ha parlato di un vertice prima del Mondiale per Club. Una notizia che cambia un po’ il futuro di Inzaghi. L’idea era quella di arrivare al rinnovo solo dopo la trasferta americana. Ora gli ultimi risultati potrebbero aver aperto delle riflessioni e a questo punto una separazione non è da escludere. Rottura che porterebbe i dirigenti di viale della Liberazione di andare su altri giocatori.

Inter: Inzaghi in bilico, chi arriva al suo posto

La posizione di Simone Inzaghi in questo momento è leggermente più in bilico rispetto al passato. Le offerte non mancano, dall’Arabia sono pronti a un triennale miliardario. La Premier lo ha messo nel mirino da tempo. La priorità del tecnico è quella di continuare in nerazzurro, ma senza rinforzi importanti anche tra le riserve la separazione è assolutamente possibile.

L’eventuale addio di Inzaghi non dovrebbe cambiare molto in casa Inter. Le strategie sono molto chiare e da tempo i nerazzurri avrebbero individuato il sostituto del tecnico piacentino. Il nome in cima alla lista del duo formato da Marotta e Ausilio è quello di Fabregas. Il tecnico spagnolo sta facendo molto bene con il Como ed è il profilo giusto per il futuro.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ora la priorità dell’Inter e di Inzaghi è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ma, in caso di un flop totale, Fabregas potrebbe ritornare fra i pensieri di Marotta.

Inter: Fabregas il sostituto di Inzaghi?

