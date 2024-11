Inter, Inzaghi sotto pressione: “Se non vince lo scudetto è fuori”

I campioni d’Italia attesi dalle due partitissime contro Arsenal e Napoli: l’allenatore nerazzurro avrebbe fatto una scelta ben precisa tra campionato e Champions League

L’Inter rischia grosso nell’ultimo match di campionato contro il Venezia, malgrado la netta superiorità e il vantaggio a metà ripresa firmato da capitan Lautaro Martinez.

I campioni d’Italia di Simone Inzaghi hanno però lasciato in bilico il risultato fino al triplice fischio finale, rischiando un clamoroso pareggio sul gol annullato dal VAR ai lagunari. Sull’episodio di San Siro e la prova dei nerazzurri è intervenuto Antonio Cassano: “Doveva finire 7-0, poi è una partita in cui rischi di prendere gol da Oristanio sullo 0-0 perché non sblocchi prima il risultato. All’ultimo secondo, non puoi complicarti la vita dopo aver buttato già punti nelle altre giornate – sottolinea l’ex attaccante a ‘Viva el futbol real’ – È successo quell’episodio, voi avete visto il fallo di mano? Noi tifosi semplici non abbiamo visto le immagini giuste, non ho capito se c’è il tocco. Comunque, con mille problematiche, l’Inter si ritrova a -1 dal Napoli con la possibilità di sorpasso domenica prossima. È di gran lunga la più forte ma le manca solidità, vedremo se migliorerà col tempo”.

Inter, Cassano mette in guardia Inzaghi: “Ha paura di Conte, se ne sta sbattendo della Champions”

Cassano si è soffermato successivamente sulla gestione di Inzaghi del doppio impegno tra Serie A e Champions: “Inzaghi ha grande pressione, se non vince il campionato è fuori. Sta dimostrando che se ne sta sbattendo i c… della Champions League per pensare allo scudetto. Inzaghi ha paura di Conte, che ha una partita alla settimana e te lo ritrovi in agguato fino a marzo. O Inzaghi arriva con 20 punti di vantaggio a febbraio, decidendo di far giocare la Primavera, o ha paura”.

Infine, Cassano non lesina critiche sulle scelte di formazione del tecnico piacentino: “Frattesi è il tuo giocatore più in forma e lo metti a quattro minuti dalla fine? Mi viene da ridere: tra i migliori in campo viene proposto Barella, poi vado a vedere i giornali e ha preso 5 in pagella. Qualcosa non quadra”.