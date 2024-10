Milan-Napoli, tegola per Fonseca: salta il big match, altra assenza

Due giorni a Milan-Napoli, importante match di alta classifica: Fonseca alle prese con diverse assenze, un altro big out per infortunio

Il campionato di Serie A entra nel vivo, con una serie di big match, nelle prossime settimane, che aiuteranno a capire quali saranno gli equilibri in altissima classifica. Uno di questi è sicuramente Milan-Napoli, in programma martedì sera a San Siro, gara in cui si metteranno alla prova le ambizioni di rossoneri e azzurri.

Confronto attesissimo, quello tra i rossoneri di Fonseca e gli azzurri di Conte. Entrambi a caccia di conferme, in modo diverso. Il Milan ha ritrovato il feeling con la vittoria con Udinese e Bruges e almeno apparentemente una maggiore compattezza in campo, da testare ora nel confronto diretto con un avversario di alto profilo. Il Napoli, invece, in testa alla classifica, inaugura contro i rossoneri una lunga serie di big match dai quali provare a uscire con punti e consapevolezze per poter puntare realisticamente allo scudetto.

Non sono mancate le polemiche pre-match, anzi. Il Milan arriva alla sfida dopo il rinvio di Bologna-Milan, che toglie dalla disponibilità di Fonseca Theo Hernandez e Reijnders, che restano squalificati. Rossoneri che si sono lamentati poi per il mancato secondo giallo a Di Lorenzo, contro il Lecce, che avrebbe tolto dalla sfida il capitano partenopeo. Tra i problemi dell’allenatore portoghese, nell’antivigilia, quello di una nuova assenza per infortunio, che va a complicare ulteriormente i piani di formazione.

Milan-Napoli, niente da fare per Gabbia: infortunio in allenamento

Non sarà della sfida infatti Matteo Gabbia. Il difensore milanista, nell’allenamento di oggi, ha accusato un problema fisico per il quale sarà costretto a rimanere fuori.

Risentimento muscolare al polpaccio per il numero 46. Un infortunio che non appare grave, ma che è sicuramente da non sottovalutare. Impossibile il suo recupero entro le prossime 48 ore, condizioni esatte che andranno rivalutate tra qualche giorno. Dunque, Fonseca avrà da scegliere, al centro della difesa, tra Pavlovic, Thiaw e Tomori per due posti, da opporre a Lukaku. In più, non ci sarà ancora nemmeno Abraham, mentre Jovic rimane a rischio.