Scambio e cash, bye bye Juventus: Giuntoli non ha altra scelta

La Juventus ora rischia grosso, dovendo ‘incassare’ l’irruzione a sorpresa della big: ecco l’offerta che potrebbe ribaltare i piani dei bianconeri

Grazie all’exploit di Udine, la Juventus ha incamerato tre punti di vitale importanza con cui approcciare nel migliore dei modi la delicata sfida di Champions League contro il Lille. Pur viaggiando spesso a ritmi piuttosto bassi, la ‘Vecchia Signora’ ha ridotto al minimo gli errori, trovando il bandolo della matassa con uno-due letale nella prima frazione di gioco, limitandosi a gestire i ritmi della contesa nella ripresa. Tre punti pesanti per i bianconeri, ottenuti in un momento delicato della stagione. Sotto questo punto di vista, non è un caso che per la prima volta dall’inizio della stagione anche Cristiano Giuntoli si sia ‘sbottonato’ sul mercato, puntando l’accento soprattutto sul colpo in difesa.

Sebbene la priorità del mercato estivo della Juventus sia inevitabilmente l’acquisto di un sostituto di un Bremer (ed eventualmente quello di un vice Vlahovic), ad uno sguardo prospettico Giuntoli non perde di vista neanche i tanti obiettivi accostati a ‘Madama’ nei mesi scorsi. Un profilo sul quale il football director della Juve ha messo gli occhi in tempi non sospetti è sicuramente quello di Adeyemi, rimasto alla fine al Borussia Dortmund. Accostato in tempi e in modi diversi al Liverpool, la ‘freccia’ tedesca potrebbe alla fine cambiare aria nel corso della prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio per Adeyemi: lo scenario

Con la Juve ormai defilata – sempre più intenzionata ad affondare il colpo per Conceiçao – ad approfittare della situazione potrebbe essere il Barcellona. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da El Nacional, i blaugrana sarebbero intenzionati ad abbassare l’esborso cash con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita al Borussia Dortmund.

Proprio per questo i catalani sarebbero entrati nell’ordine di idee di mettere sul piatto una contropartita tecnica come Ferran Torres, a cui aggiungere un esborso cash da 15 milioni di euro. Una proposta sicuramente importante che, se confermata, potrebbe far vacillare i gialloneri. Dopo aver fallito l’assalto a Nico Williams, dunque, il Barcellona avrebbe tutta l’intenzione di rifarsi puntando con decisione proprio su Adeyemi, sul quale la Juventus sembra ormai aver mollato la presa. Staremo a vedere cosa succederà.