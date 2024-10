Niente colpo a parametro zero: bocciato alle visite mediche

Un colpo di mercato a parametro zero salta sul più bello, fallite le visite mediche: il giocatore resta svincolato

Anche in questo periodo, lontani dalle sessioni ufficiali di trasferimenti, il calciomercato tiene sempre banco. Non può essere altrimenti, dato che si tratta di un tema che coinvolge le strategie a medio e lungo termine dei club calcistici, che iniziano a riflettere nella fase attuale sulla bontà delle loro scelte estive e su eventuali aggiunte o correttivi. Ma che può tornare utile anche nell’immediato, tramite il celebre elenco degli svincolati.

I calciatori senza contratto possono essere di sicuro una risorsa a cui attingere in caso di necessità. Stiamo vedendo del resto in questo periodo una lunga serie di infortuni, anche piuttosto gravi, che stanno andando a impattare sulle rose di molte squadre, in Italia e in Europa. E per questo, rimediare tramite un arrivo a parametro zero può essere una buona soluzione, se si trova il profilo giusto. Il Genoa, in questo senso, tartassato da gravissime assenze, ha già provveduto all’acquisto di Gaston Pereiro e riflette ancora sull’eventualità Balotelli.

C’è un altro colpo a parametro zero che sembrava ormai in dirittura d’arrivo in Inghilterra, per poi saltare, dato che il giocatore in questione non ha superato le visite mediche. Si tratta di Cheikhou Kouyate, centrocampista senegalese di 34 anni, utilizzabile anche come difensore centrale, svincolato dalla scorsa estate dopo aver passato le ultime due stagioni al Nottingham Forrest.

Kouyate, che in carriera vanta una esperienza decennale in Premier League (in precedenza, aveva vestito anche le maglie di West Ham e Crystal Palace), era stato attenzionato dal Leeds. Il club, attualmente in Championship e che punta al ritorno nella massima serie britannica (quinto in classifica nel campionato di riferimento dopo nove giornate a 16 punti, tre di ritardo da Sunderland e Sheffield al primo posto), intendeva ricorrere a lui per sopperire ai problemi fisici piuttosto seri accusati recentemente da Ampadu e da Gruev. Ma, per l’appunto, Kouyate non avrebbe superato le visite mediche, stando a quanto riportato da ‘Football Insider’. Notizia che fa sì che il Leeds debba cercare altrove un innesto per venire incontro alle proprie necessità.