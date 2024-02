Il Tottenham ci ha preso gusto: colpaccio bianconero

In piena corsa per la qualificazione alla Champions League, il Tottenham guarda ancora alla Serie A per rinforzare la rosa

Quinto in classifica con una partita in meno e con cinque punti di svantaggio sul sorprendente Aston Villa, il Tottenham sta vivendo un’annata abbastanza positiva, complicati in alcuni tratti della stagione da una serie di infortuni importanti. Tra alti e bassi, ci sono due vecchie conoscenze della Serie A che non hanno tradito le aspettative di Ange Postecoglou: Guglielmo Vicario e Destiny Udogie.

L’ex Empoli e l’ex Udinese hanno confermato la bontà degli investimenti in Italia degli Spurs, che sono proseguiti a gennaio con l’arrivo di Radu Dragusin e che potrebbero continuare anche la prossima estate, viste le tante voci su diversi giocatori del massimo campionato italiano (Bremer, Buongiorno, Koopmeiners, Soulé, Yildiz solo per fare alcuni nomi).

Il Tottenham ci ha preso gusto: radar su Ebosele

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, tuttavia, parlano di radar orientati nuovamente verso Udine. Secondo ‘hitc.com’, infatti, la società londinese starebbe monitorando con estrema attenzione i progressi di Festy Ebosele. Autore di un buon campionato in bianconero, il 21enne irlandese ha collezionato 26 presenze complessive.

Allenato ai tempi del Derby County da Wayne Rooney, l’esterno stregò l’ex leggenda del Manchester United che all’epoca disse “se lavora bene sui dettagli, può arrivare al top”. A distanza di qualche anno, Ebosele è migliorato molto nei suoi anni italiani, al punto che il suo nome è finito anche sul taccuino di Everton, Leeds, Soouthampton e West Ham, senza dimenticare il Watford.