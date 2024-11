PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-MILAN 1-3: Leao rinasce! Maignan, Morata, Thiaw e Reijnders eroi!

Le pagelle e il tabellino del match di Champions League, del Bernabeu, valevole per la quarta giornata . Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan sbanca il Bernabeu con una grande prova di squadra. Il Diavolo ritrova Rafa Leao e la prova di una squadra che corre e si sacrifica per il suo allenatore.

Il Real Madrid viene così battuto 3 a 1 grazie alle reti di Thiaw, Morata e Reijnders.

Ecco i voti:

REAL MADRID

TOP Lunin 7,5 – Se il Real Madrid non prende un’imbarcata è soprattutto merito suo. E’ miracoloso in un paio di circostanze su Rafa Leao ed è sempre attento sui tiri da fuori

Vázquez 4,5

Rüdiger 5

FLOP Militão 4 – Una partita da dimenticare per tutto il Real Madrid, ma il centrale di Ancelotti è certamente il peggiore. Un disastro dietro. E’ sempre in difficoltà , dal momento del primo gol di Malick Thiaw.

Mendy 4,5 – Dal 75′ Fran Garcia s.v.

Valverde 5 – Dal 45′ Brahim Diaz 6

Modrić 5 – Dal 62′ Ceballos 5

Tchouam̩ni 4,5 РCamavinga 5

Bellingham 4 – Dal 74′ Rodrygo s.v.

Mbappé 5

Vinícius 6

All. Ancelotti 4

MILAN

Maignan 8

E. Royal 6,5 – Dal 92′ Calabria s.v.

Thiaw 8

Tomori 7,5

Hernández 6

Fofana 7,5

TOP Reijnders 8 – Non smette più di segnare. L’olandese stasera dimostra di essere un centrocampista totale. Non perde mai la calma quando è sotto pressione anche in zone di campo di campo delicate, poi è fantastico in occasione del gol del 3 a 1.

Musah 7,5 Dal 92′ Pavlovic s.v.

Pulisic 8 – Dal 69′ Loftus-Cheek 6

TOP Leão 8 – Era l’uomo più atteso. Tutte le luci dei riflettori erano puntate su di lui e il portoghese risponde presente, con una prestazione da grande giocare. Dopo due bocciature, contro Napoli e Monza, Leao torna a fare la differenza, sulla sua fascia. Il gol non arriva solo perché Lunin si supera con due miracoli, ma l’assist per il gol di Reijnders è tutto suo. Ed è gran merito del portoghese anche la rete di Morata. Non è freddo in due circostanza, ma stasera è perdonato. Dal 77′ Okafor s.v.

Morata  8 – Dal 69′ Abraham 6,5

All. Fonseca 8,5 – E’ la vittoria di Paulo Fonseca. Con la forza delle idee, il tecnico portoghese si porta a casa un’altra soddisfazione, scrivendo una pagina importante della storia del Milan. L’ex Lille sbanca il Bernabeu con i suoi giocatori e con quel Rafa Leao, riportato al centro del progetto.

TABELLINO

REAL MADRID-MILAN 1-3

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

AMMONITI: 21′ Morata (M), 58′ Camavinga (R), 68′ Vázquez e Militao (R), 72′ Vinicius (R), 85′ Fofana (M)

ESPULSI:Â

GOL: 7′ Thiaw (M), 22′ Vinicius su rigore, 41′ Morata (M), 74′ Reijnders (M), 82′ Rudiger

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN).