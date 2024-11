Stallo Theo Hernandez, cosa succede con il rinnovo

Il Milan si appresta a giocare con il Real Madrid ed intanto tiene banco la questione che riguarda il rinnovo del terzino francese

I precedenti incutono un po’ di timore: da Donnarumma a Calhanoglu e Kessie, in casa Milan sanno bene cosa significa allungare di troppo il momento della firma del rinnovo.

Ecco perché un po’ stupisce sto che sta succedendo intorno al contratto di Theo Hernandez. Il terzino francese è legato al club rossonero da un accordo fino al 2026, ma da tempo si parla della necessità di una nuova intesa. Un’esigenza per rivedere la durata del contratto, ma anche l’accordo economico considerati gli interessamenti delle big d’Europa nei confronti del 27enne di Marsiglia.

Nelle scorse settimane le parole dell’agente del calciatore aveva creato allarme: “Non c’è nessuna trattativa – la frase di Manuel Garcia Quilon – da quattro mesi non stiamo negoziando. La società mi ha chiesto se il ragazzo era contento e noi gli abbiamo risposto di sì: da allora nessun contatto e nessuna offerta dal club”. Una situazione che al momento, come raccontato a Ti amo Calciomercato sul nostro canale Youtube, non è cambiata.

Milan, le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez

Così per il rinnovo di Theo Hernandez la situazione resta la stessa di mesi fa: nessun contatto, nessun approccio, una trattativa neanche ancora partita.

Certo resta la volontà del Milan di tenersi il giocatore e la disponibilità del francese di rinnovare il contratto. Un accordo che potrebbe legare Theo ai rossoneri a vita: consapevole di essere nella lista di club importanti come Bayern Monaco e Psg, oltre a diverse squadre di Premier League, il transalpino vorrebbe uno sforzo economico da parte della società italiana.

Dalla parte del calciatore si pensa che la trattativa possa partire nei primi mesi del 2025, anche per evitare di arrivare in estate senza un nuovo contratto. A quel punto ci sarebbe da chiedersi cosa accadrebbe, con Theo Hernandez che potrebbe anche attendere una stagione per poi andare via a zero, scegliendosi però senza vincoli la prossima destinazione. La società però continua a non mostrare segnali di fretta, forse con l’intenzione di definire prima un altro rinnovo importante: quello di Mike Maignan, evitando così possibili giochi al rialzo del portiere.