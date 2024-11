Inter, Inzaghi pensa anche al Napoli: cinque big fuori contro l’Arsenal

I campioni d’Italia attesi domani sera dall’impegno in Champions League contro gli inglesi di Arteta: le possibili scelte di formazioni del tecnico nerazzurro

L’Inter ospita domani l’Arsenal nel big match di Champions League, in attesa dello scontro diretto in campionato sempre a San Siro con la capolista Napoli.

Simone Inzaghi mischia le carte nella rifinitura pre ‘Gunners’ e potrebbero esserci diverse novità di formazione, considerando anche l’impegno di domenica contro i partenopei dell’ex Conte. L’unico assente all’allenamento è l’infortunato Carlos Augusto, mentre si è regolarmente allenato con i compagni Asllani: l’albanese indossa sempre il tutore al ginocchio e non è ancora in condizioni ottimali. In regia domani sera si rivedrà quindi l’alfiere Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski favoriti per una maglia da titolare ai lati del turco, mentre sulle corsie esterne Inzaghi ha provato Dumfries con Darmian dirottato a sinistra.

Inzaghi rivoluziona l’Inter: le possibili scelte contro l’Arsenal

Oltre a Barella, Mkhitaryan e Dimarco, a riposo almeno inizialmente anche Thuram e Bastoni tra i titolarissimi di Inzaghi, con il rientrante Acerbi che dovrebbe essere utilizzato in corso d’opera.

🏃 #Inter – L’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile Gentile alla vigilia del match contro l’#Arsenal: in gruppo anche #Asllani, indisponibile il solo Carlos Augusto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/P000JH4s8E — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 5, 2024

Bastoni, non è al meglio dopo i crampi accusati con il Venezia e che lo hanno costretto alla sostituzione, si è allenato con una fasciatura al polpaccio destro. Il difensore della Nazionale si è fermato a colloquiare con Inzaghi a inizio allenamento e non sarà rischiato dal tecnico piacentino anche in ottica Napoli, con Bisseck favorito per rimpiazzarlo dal primo minuto da braccetto sinistro della retroguardia nerazzurra. In attacco invece possibile chance per Taremi al fianco di capitan Lautaro Martinez, con Thuram destinato così alla panchina. Il francese è stato tra i più pimpanti durante l’allenamento: palleggi infiniti e sombrero a uno dei collaboratori di Inzaghi.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez.