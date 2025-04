“La Juve ha chiamato Conte”: la risposta è già arrivata

Le ultime sul futuro della panchina bianconera. Il punto della situazione sul possibile ritorno del tecnico pugliese a Torino

Igor Tudor è riuscito a rilanciare la Juventus. Sono bastati sette punti, frutto di due successi casalinghi contro il Genoa e il Lecce, oltre al pareggio esterno contro la Roma di Claudio Ranieri, per prendersi il quarto posto.

Ora per la qualificazione alla prossima Champions League è tutto nelle mani dei bianconeri. Il calendario, inoltre, non appare così complicato e si è tornati dunque a guardare al futuro con ottimismo. Un futuro che non dovrebbe prevedere il tecnico croato ancora in panchina, anche se non si può escludere al 100%.

Se il finale di stagione dovesse essere positivo, con un terzo posto in classifica, dare per certo l’addio di Tudor, come sottolineano anche a ‘Juventibus’, infatti, sarebbe sbagliato. Ma è evidente, allo stesso tempo, che la Juve si stia guardando attorno per affidarsi eventualmente ad un allenatore bravo ed esperto. Dopo gli esperimenti sia in panchina che sul mercato della scorsa estate, adesso dalle parti della Continassa c’è voglia di affidarsi a solide realtà, come recitava un noto spot. E senza dubbio Antonio Conte rientra in questa categoria.

Juventus-Conte, arriva la conferma: il punto della situazione

Il nome dell’attuale tecnico del Napoli è tornato ormai da attualità da settimane e il giornalista, Luca Momblano, dice la sua in merito, nel corso del programma Twitch.

“Se la società bianconera chiama, Antonio Conte al telefono risponde. Se poi parliamo di uno scenario metaforico, dove la Juve fa sapere al pugliese del suo interesse tramite voci e rimandi, ci sta che lo Conte non risponda ai bianconeri e non faccia una piega. Non è quella la condizione che può portare il tecnico leccese a valutare la situazione mentre si gioca lo Scudetto con il Napoli. Se la Juve chiama, lui risponde“, ribadisce ancora Momblano. Quindi, la Juventus ha già chiamato Antonio Conte? “Certo che l’ha chiamato”, afferma con convinzione, una giornalista leccese (come il tecnico, ndr.) nel corso della trasmissione.