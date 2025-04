Allegri al Milan? Arriva la sentenza: “Ha provato a perdere degli scudetti”

Il ‘Diavolo’ accelera per il nuovo Direttore sportivo, prima della scelta sul prossimo allenatore: tra i candidati c’è anche l’ex Juventus

Il Milan stringe i tempi per il nuovo Direttore sportivo, dopo che è naufragata la pista Paratici nelle scorse settimane per l’arrivo dell’ex Juventus alla corte del ‘Diavolo’.

Il club rossonero ha così virato su Igli Tare, incontrando nelle scorse ore l’ex l’uomo mercato della Lazio che è libero da vincoli contrattuali dopo la separazione con i biancocelesti. L’albanese martedì ha incrociato l’Ad Furlani a Roma e, come documentato da Calciomercato.it, l’incontro nella capitale è stato positivo tra le parti. Probabilmente serviranno altri summit per cercare di arrivare a dama con Tare, che al momento comunque resta in pole nelle idee della dirigenza del Milan. Solo dopo l’ufficializzazione del Ds, partirà la caccia al nuovo allenatore a Milanello.

Milan, Martinelli in tackle su Allegri: “Ha vinto solo con la squadra più forte”

Il divorzio con Sergio Conceicao è scontato, con il portoghese che come il connazionale Fonseca non è riuscito a risollevare le sorti del Milan in questa stagione. Addirittura i rossoneri sono fuori da un piazzamento europeo in questa fase del campionato e solo il successo finale in Coppa Italia potrebbe rendere meno amara la stagione del ‘Diavolo’.

Il Milan quindi cambierà ancora e sarà il prossimo Direttore sportivo a indirizzare la scelta sul nuovo tecnico che prenderà il timone dei rossoneri. Negli ultimi tempi sono in risalita le quotazioni di Massimiliano Allegri, davanti a De Zerbi e Cesc Fabregas. Il ritorno a Milanello del mister livornese convincerebbe gran parte della tifoseria e degli addetti ai lavori, non però Leonardo Martinelli: “Allegri non ha mai vinto un campionato, laddove non disponesse della squadra più forte – ha chiosato l’opinionista e tifoso rossonero intervenendo a ‘Telelombardia’ – Pioli, al contrario, è invece riuscito a conquistare lo scudetto senza avere la rosa più forte in Italia. Allegri, anzi, ha provato a perdere dei campionati malgrado avesse a disposizione una squadra nettamente superiore alla concorrenza“.

Martinelli boccia quindi il ritorno al Milan dell’allenatore livornese, che resta comunque uno dei candidati forti per la panchina del ‘Diavolo’ in vista della prossima stagione.