Ha già stregato Giuntoli: nuovo colpo a sorpresa per la Juventus

Possibile affare a sorpresa per la Juve, la dirigenza bianconera è alla finestra. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Dopo le buone risposte di Udine e la convincente vittoria sul campo dell’Udinese, la Juventus di Thiago Motta si conferma in crescita anche in Champions League. A Lille è infatti arrivato un pareggio che sta stretto ai bianconeri, in una gara a tratti dominata nella metà campo avversaria.

“Il nostro piano di gioco ha funzionato bene. È un peccato, meritavamo un risultato migliore. Ma dobbiamo congratularci con il Lille. Hanno iniziato la partita con l’idea molto chiara di giocare sui nostri errori e in contropiede. Abbiamo continuato a giocare nonostante questo momento complicato”. Thiago Motta, nella conferenza stampa post partita, non ha nascosto la propria delusione per i due punti mancati. La prestazione però fa ben sperare l’allenatore e i tifosi bianconeri, mentre a Lille per la dirigenza della Juventus c’è stato materiale anche per il calciomercato.

L’osservato speciale, Jonathan David, non ha tradito le attese: l’attaccante canadese ha punito i bianconeri nell’unica occasione della sua partita. Il classe 2000, ancora in scadenza di contratto a giugno, si è confermato anche davanti a Giuntoli ed alla dirigenza che continua a lavorare per il possibile colpo a parametro zero. Ma non solo David.

Calciomercato Juve, spunta Alexsandro: tutti i dettagli

Nella serata di Lille si è messo in mostra anche il difensore brasiliano Alexsandro. Il classe 1999 si è reso protagonista di un’ottima prestazione difensiva e sta emergendo in Ligue 1 e nella massima competizione europea.

Alexsandro è extra-comunitario e non potrà essere tesserato dalla Juventus a gennaio. In vista del prossimo calciomercato estivo, però, il centrale brasiliano potrebbe finire sul taccuino di Giuntoli e del suo staff. Il 25enne ha una valutazione ancora contenuta, sugli 8-10 milioni di euro, e potrebbe diventare un’importante occasione per la difesa della Juve. Occhi puntati, dunque, anche sul profilo di Alexsandro in casa Lille.