Dybala, nuovo problema per Juric: è Roma che lo chiede

Scoppia un nuovo caso alla Roma, con Dybala protagonista: e la città di Roma che chiede di cambiare le cose al mister

La sconfitta della Roma contro l’Inter fatica ad essere digerita dai tifosi. Altra occasione sprecata per muovere la classifica, in un inizio di campionato che non piace affatto ai tifosi. La società ha già cambiato allenatore, mettendo ora al comando Ivan Juric, ma le cose faticano a cambiare.

Certo, dopo la sosta il primo impegno utile è stato con l’Inter, una delle pretendenti al titolo. Ma la formazione giallorossa non sembra essere ancora pronta per lottare per lo Scudetto, deve accontentarsi di accorciare il distacco dalle altre in vista di un possibile quarto posto che la porterebbe in Champions League. L’unica vera ossessione della proprietà americana e dei tifosi.

Intanto a Roma scoppia un “nuovo caso” mediatico dopo l’ultimo post pubblicato da Dybala. Il calciatore argentino ha pubblicato una foto che ha scatenato i tifosi ed è stata lanciata una proposta, volta a declassare un compagno di squadra della Joya.

Dybala capitano, la nuova richiesta dei tifosi della Roma

Da mesi Lorenzo Pellegrini sta vivendo un momento difficile nella città dov’è nato e cresciuto calcisticamente e come uomo. Il capitano della Roma è stato additato da una fetta di sostenitori addirittura come uno dei principali autori dell’esonero di Daniele De Rossi. Una teoria che però non trova riscontri veritieri. Eppure, Pellegrini non fa più breccia nel cuore della tifoseria, tant’è che qualcuno spera che la fascia da capitano passi a Paulo Dybala.

Infatti, nell’ultima foto pubblicata dall’attaccante sudamericano un utente ha sottolineato che nel match contro l’Inter Dybala sia stato l’unico a mostrare attaccamento alla maglia: “Dovrebbero dare a te la fascia da capitano”. Qualcun altro invece ha commentato la prestazione della Joya, evidenziando le richieste del mister non di certo apprezzate dalla tifoseria: Sprecato a fare il terzino!”.

Tante le critiche contro Juric. Addirittura qualcuno incolpa l’allenatore di non capirci nulla e propone Paulo al posto di Svilar, nel ruolo di portiere: “Non ci sta capendo nulla, non se ne accorgerebbe”. I fan giallorossi, attaccati al campione argentino, mostrano un affetto incondizionato sui social e anche allo stadio. E’ lui il vero leader di questa squadra che fatica ancora a trovare la propria direzione.