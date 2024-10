Roma-Inter, la conferenza stampa di Juric

Ivan Juric parla a Trigoria alla vigilia di Roma-Inter, le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallorosso

Weekend di campionato denso di appuntamenti di alto livello. Tra cui quello della domenica sera tra Roma e Inter, big match all’Olimpico con punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre.

Sfida cruciale per i giallorossi di Juric, che cercano di dare una scossa al proprio campionato. Il tecnico croato parla alla vigilia del match dal centro sportivo di Trigoria. Su Calciomercato.it, le sue dichiarazioni principali sulle ultime di formazione e non solo.

Il tecnico giallorosso ha esordito: “Proveremo a fare la nostra partita, come sempre con le nostre idee e cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Dimarco? Sta facendo un grande lavoro, limitare quel piede è difficile, è diventato un giocatore fantastico, totale. Anche Angelino secondo me è un giocatore fantastico, con le caratteristiche giuste ma deve ancora crescere”. Sull’attacco: “Abbiamo creato moltissime occasioni potenzialmente pericolose. Dobbiamo migliorare, nelle corde abbiamo la capacità di segnare. Spero sia un momento passeggero, anche vedendo i numeri del passato possiamo fare più gol di quelli che stiamo facendo”.

Roma-Inter, la conferenza stampa prepartita di Juric

Sull’Inter di Simone Inzaghi: “Possiamo affrontarli senza cambiare le nostre idee. Dovremo fare una partita perfetta, di grandissima concentrazione e applicazione. Se non sei al cento per cento puoi andare incontro a una partita negativa come è accaduto all’Atalanta. Come a Torino dovremo giocare con la mentalità giusta, saranno importanti le sostituzioni”.

Infine, sulle condizioni di Dybala e Dovbyk in vista della sfida con i nerazzurri: “Artem è rientrato con un piccolo fastidio, ma ha recuperato molto bene, lo abbiamo visto molto bene. Dybala ha seguito un programma di recupero, negli ultimi giorni ha fatto molto bene. Dobbiamo tenerli sotto controlli, ma ora stanno al cento per cento”.