La Juve ha già pronto il dopo Vlahovic: “Lui e Jonathan David”

La Juventus avrebbe già pronto il dopo Vlahovic in caso di cessione del serbo. “Lui e Jonathan David”: la rivelazione sul possibile doppio colpo di Giuntoli

L’astinenza dal gol e l’ultima pesante bocciatura di Thiago Motta, con la sostituzione al 45′ di Juventus-Napoli, ha definitivamente riaperto il caso Vlahovic. La crisi tecnica e mentale del centravanti serbo pone interrogativi importanti in casa bianconera: il classe 2000 comincia ad essere scaricato anche dai tifosi.

Come se non bastasse, per l’ex Fiorentina tiene banco anche la situazione contrattuale e la questione rinnovo. L’attaccante è ancora in scadenza di contratto nel 2026, con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro ormai fuori dai parametri del club bianconero. Come accaduto in estate per Chiesa, in caso di fumata nera sul rinnovo, per Vlahovic potrebbero aprirsi le porte della cessione nel prossimo calciomercato estivo. Nelle ultime ore si è tornato a parlare del possibile interesse dell’Arsenal di Arteta e, ad un anno dalla scadenza del contratto, altre big europee potrebbero piombare sul calciatore.

Una situazione piuttosto delicata per Cristiano Giuntoli, che comincia a preoccupare e non poco anche i tifosi della Juventus. Nel frattempo, si parla già dei possibili sostituti del centravanti serbo. In questo senso, il nome in cima alla lista è quello di Jonathan David del Lille. Come noto, l’attaccante canadese è in scadenza di contratto a giugno 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare con il club francese. David e non solo.

Calciomercato Juve, la rivelazione: “Giuntoli su Sesko e Jonathan David se parte Vlahovic”

Sui propri canali social, Edoardo Mecca ha rivelato sul mercato dei bianconeri: “Mi è arrivato un ronzio all’orecchio: se Vlahovic dovesse salutare a giugno, l’obiettivo principale di Giuntoli sarebbe affiancare a Jonathan David il signorino Benjamin Sesko. Prendete ovviamente con le pinze il tutto. Vedremo”.

Come riportato dal volto noto ai tifosi bianconeri, Giuntoli e la dirigenza della Juve potrebbero puntare anche sul gioiello del Lipsia seguito anche dal Milan. Una possibile coppia d’attacco con Jonathan David in caso di separazione da Dusan Vlahovic, è questa l’indiscrezione lanciata da Mecca. Staremo a vedere.