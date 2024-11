Tegola pesantissima in Serie A: ufficiale, torna nel 2025

È ufficiale la lesione di alto grado di un titolarissimo: possibile rientro solo nel 2025. Ecco le sue condizioni

Arriva una pesante tegola per il club di Serie A. L’infortunio è più serio del previsto e per il titolarissimo si profila un lungo stop, che potrebbe prolungarsi fino al 2025.

Pessime notizie per il Parma e per mister Pecchia. Come comunicato dal club emiliano, infatti, “lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra”.

Lesione di alto grado per il talento gialloblù e possibile lungo stop: stando alle prime indiscrezioni, Bernabe potrebbe tornare in campo direttamente a gennaio 2025. Il suo 2024 rischia di essere già finito dopo l’uscita in lacrime nell’ultimo match contro il Genoa.

Parma, Bernabe ko: possibile ritorno in campo nel 2025

Il centrocampista spagnolo classe 2001 si è fermato intorno al quarto d’ora di gioco della partita persa col Genoa, chiedendo il cambio a causa di un problema al flessore e lasciando il terreno di gioco in lacrime.

Inizialmente, però, si parlava di un possibile rientro già dopo la prossima sosta o al massimo agli inizi di dicembre. Lo stop potrebbe essere più lungo di un mese: lo staff medico non correrà rischi e Bernabe, per evitare nuove ricadute, potrebbe rivedersi solo a gennaio 2025.