Da Belotti e Reina a Varane: nasce il Como 2024-2025

Come sarà il Como 2024-2025? La rivoluzione dopo la promozione in Serie A è già incominciata: scopri i colpi in vista della prossima stagione

Lo storico approdo in Serie A rappresenta per il Como l’occasione di brillare nel massimo campionato, dopo il secondo posto in Serie B. Il club lombardo mancava tra i grandi dalla stagione 2001-2002 e ora la società ha intenzione di mettere a segno colpi importanti per rimanere aggrappati al campionato.

La ricchissima proprietà del Como vorrà far sognare i tifosi con un calciomercato che andrà oltre alle aspettative intorno ad una neo promossa. L’impatto con la Serie A sarà sicuramente notevole, ma con i giusti calciatori d’esperienza l’obiettivo salvezza potrebbe risultare maggiormente alla portata della squadra.

Ora è anche il turno del Como 2024-2025, con un focus dedicato ai lombardi per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

Il futuro allenatore

Come sempre, nel nostro approfondimento, partiamo con la figura dell’allenatore. Tra un mese, quando il campionato avrà inizio, sarà ufficialmente Cesc Fabregas a sedersi sulla panchina del Como. Terminato il suo ruolo ad interim e ottenuto il patentino, l’ex campione spagnolo potrà finalmente allenare la squadra che lo ha visto ritirarsi dal terreno di gioco.

Il budget

La potenza economica del club, permetterà al Como di affrontare una campagna acquisti importante. Dall’inizio ufficiale del mercato sono già stati superati i 10 milioni di euro con due acquisti, una cifra per nulla scontata se si pensa ad una neo promossa. I lombardi potrebbero essere la grande sorpresa, in questi termini, del calciomercato.

La futura rosa

La scorsa stagione il Como è sceso in campo con un 4-4-2 schierando Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni. Dei titolarissimi nessuno ha lasciato, ma la squadra ha già iniziato una vera e propria rivoluzione.

Dall’inizio del calciomercato, il club ha già investito i primi 8 milioni per Alberto Dossena dal Cagliari, si è rinforzata anche con Marco Curto dal Sudtirol, sempre in difesa, con il terzino destro Kovaicik, il centrale di centrocampo Kone dal Torino, ha riscattato Strefezza per 5 milioni dal Lecce e ha investito 4,5 milioni per Andrea Belotti dalla Roma.

Ma la società ha deciso di proseguire con le spese. In queste ore sta per firmare Pepe Reina, che potrebbe però fare il secondo all’ex Roma Pau Lopez, anche lui trattato da diverse settimane. Il grande nome circolato in queste ore è anche quello di Varane, che avrebbe accettato la destinazione e sarebbe pronto a venire in Italia.

Gli altri due sogni sono quelli legati a Depay e Martial. Non sarà facile riuscire a chiudere la trattativa, ma il blasone di Fabregas e la potenza economica della presidenza del club lombardo, potrebbero permettere la realizzazione di un doppio colpo che aumenterebbe notevolmente le aspettative intorno alla neo promossa.