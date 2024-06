Da Morente a Pierret: nasce il Lecce 2024-2025

Come sarà il Lecce nella prossima stagione? Dalla conferma dell’allenatore ai nuovi arrivi in rosa: scopri i primi colpi per rinforzare la squadra

Una salvezza difficile, ma conquistata con anticipo rispetto all’ultima giornata e con un quattordicesimo posto finale con 3 punti di vantaggio sul Frosinone retrocesso. E’ stato questo il percorso tortuoso del Lecce di quest’anno, che da D’Aversa si è affidato a Gotti ed è riuscito a mantenere ancora una volta la massima serie, nonostante il monte ingaggi più basso della lega.

Grande merito anche di un genio come Pantaleo Corvino, intervistato recentemente dalla direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta. Un lavoro meticoloso nel riuscire a scovare grandi talenti a costi irrisori, che sono esplosi poi in questa stagione e che hanno trascinato la squadra verso una posizione finale di classifica più serena.

Ora è anche il turno del Lecce 2024-2025, con un focus dedicato ai pugliesi per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

Il futuro allenatore

Come sempre abbiamo fatto nel nostro approfondimento, iniziato ormai quasi 2 mesi fa, partiamo sempre dalla figura dell’allenatore. Il Lecce ha deciso di confermare Luca Gotti sulla propria panchina. Dal suo arrivo a marzo, la squadra ha totalizzato 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 10 partite, riuscendo ad invertire un brutto trend. Ha meritato così la conferma per la guida tecnica anche in vista del prossimo anno.

Il budget

Sono stati poco più di 21 i milioni investiti dal Lecce lo scorso anno per rinforzarsi in vista della stagione. La quint’ultima squadra in termini di spesa in Serie A, che anche per quest’anno non si allontanerà troppo da queste cifre. Praticamente impossibile che siano superiori, sia per lo stile adottato dal club, che per le disponibilità economiche. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni, ma bisognerà mantenersi in positivo.

La futura rosa

Dall’arrivo di Gotti, il Lecce è sceso in campo principalmente con un 4-4-2 con Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Tra i giocatori più impiegati anche Oudin e Banda. Della formazione titolare solamente Almqvist e Piccoli non faranno parte sicuramente della rosa nella prossima stagione. Entrambi, infatti, rientreranno dal prestito, con il secondo che proverà ad essere riscattato per cifre decisamente inferiori ai 12 milioni chiesti dall’Atalanta.

Non si muoverà Baschirotto, leader della difesa e anche lui passato dai microfoni della direttrice Eleonora Trotta in una recente intervista dove si è raccontato. Anche Oudin sarà uno dei pilastri della squadra, mentre Dermaku andrà in scadenza di contratto. In uscita? Chiaramente i nomi attenzionati sono quelli di Falcone, ma soprattutto di Dorgu e Krstovic. Il terzino 19enne ha un valore di mercato che supera i 17 milioni di euro e piace molto non solo in Italia, come raccontato da Pantaleo Corvino. Mentre l’attaccante, sempre a detta del dirigente, è pronto per una grande squadra.

Lo stesso direttore dell’area tecnica del Lecce, intanto, ha già piazzato due colpi a parametro zero. Un’arte di cui è assoluto maestro. Il primo è quello di Balthazar Pierret, 24enne mediano francese che ha giocato in Ligue 2 quest’anno, collezionando 33 presenze e siglando 5 gol, quasi tutti tra marzo e aprile. Il secondo, è Tete Morente, la nuova ala sinistra che dovrà guidare la squadra. Spagnolo, classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e arrivato gratis dall’Elche dopo una stagione da 8 gol in 40 presenze. L’ennesimo possibile colpo a sorpresa pronto a dare spettacolo.