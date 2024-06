Da Nicola a Brunori: nasce il Cagliari 2024-2025

Come sarà il Cagliari 2024-2025? Dall’arrivo del nuovo allenatore ai primi possibili colpi di mercato: scopri i rinforzi della squadra sarda in vista della prossima stagione

Una salvezza insperata, quella che il Cagliari ha conquistato con una giornata d’anticipo nell’ultimo campionato. L’ennesima impresa di Claudio Ranieri prima del suo addio al calcio. Un sedicesimo posto da neo promossa, grazie alla tenacia e al cuore messo in campo fino all’ultima partita.

Per molti ad inizio anno sembrava persino impossibile, invece è bastato un solo punto in più del Frosinone per riuscire a mantenere la Serie A. Non sarà facile ripetersi il prossimo anno, ma i rossoblu proveranno un’ulteriore impresa in campo, contro ogni pronostico e aspettativa.

Ora è anche il turno del Cagliari 2024-2025, con un focus dedicato ai sardi per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

Il futuro allenatore

Come da consueto per questa rubrica, partiamo sempre dalla figura dell’allenatore. Già all’inizio del nostro approfondimento abbiamo scritto dell’addio di Claudio Ranieri. Anche il Cagliari, dunque, sarà una delle numerose squadre di Serie A che cambierà guida tecnica prima dell’inizio del prossimo campionato. Davide Nicola, reduce dall’impresa di Empoli, sarà il prescelto per i rossoblu. L’affare sembra ad un passo dalla sua ufficialità e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio.

Il budget

La scorsa estate il Cagliari ha investito circa 23 milioni di euro per il calciomercato della promozione. La cifra che potrà essere investita quest’anno non potrà di certo essere particolarmente superiore a questa, anzi, è probabile che i rossoblu vadano anche a risparmiare, senza però evitare di rinforzare il più possibile la squadra.

La futura rosa

Il Cagliari quest’anno ha svariato molto nei moduli, tra le sue rappresentazioni migliori abbiamo avuto un 4-3-1-2 con Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Sulemana, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Tra i giocatori più utilizzati anche Obert, Hatzidiakos, Oristanio, Makoumbou, Azzi, Viola e Shomurodov.

Tra i titolarissimi sicuri gli addii di Nandez, già promesso all’Al-Qadsiah e Gaetano, che tornerà al Napoli. Tra le riserve, invece, Shomurodov farà ritorno alla Roma, Oristanio all’Inter, mentre Viola è in scadenza di contratto al 30 giugno. Su questi ultimi due il Cagliari sta facendo delle riflessioni importanti. Per il calciatore nerazzurro starebbe valutando un acquisto a titolo definitivo, mentre per il 34enne l’età è l’ostacolo più grande che separa le due parti anche da un rinnovo annuale. Andrà via sicuramente, invece, Mancosu, anche lui in scadenza.

Dai prestiti diversi i ritorni, tra cui quelli di Gaston Pereiro, autore di 6 gol quest’anno in B, Marko Rog (ma solamente a gennaio) e soprattutto Razvan Marin, protagonista con la Romania all’Europeo. Il giocatore potrebbe non essere riscattato dall’Empoli per appena 2 milioni di euro, e tornare così in Sardegna.

In entrata? Davide Nicola dovrà prima conoscere bene la squadra, che al momento non si è mossa particolarmente sul mercato. Ci sarà la sicura conferma di Yerry Mina in difesa, ma servirà un rinforzo come compagno di reparto. Possibile rinnovo anche per Pavoletti, che potrebbe chiudere così la sua carriera al Cagliari, ma in avanti i sardi dovranno fare qualcosa. Il nome circolato in questa prima metà di giugno è quello di Matteo Brunori, autore di 17 reti in Serie B quest’anno. Difficile riuscire a convincere il Palermo però. Per Luvumbo i rossoblu potrebbero riuscire a trattenerlo almeno un’altra stagione, più in bilico, invece, la posizione di Lapadula.