Super Romania, tris che affonda l’Ucraina

Nel girone E di Euro 2024, parte alla grande la Romania, che nel primo match di giornata piega l’Ucraina con un netto 3-0

Esulta la Romania di Iordanescu, che con una grande prestazione si porta in vetta al girone E di Euro 2024, in attesa di Belgio-Slovacchia alle 18. Battuta nettamente l’Ucraina, 3-0 senza storia con gli uomini di Rebrov assolutamente deludenti e piegati dalle reti di Stanciu, Razvan Marin (giocatore dell’Empoli) e Dragus.

Ucraina che prova a fare la partita, poggiando sulla sua maggior qualità. La Romania si difende però con attenzione e chiude tutti i varchi ai vari Tsygankov, Sudakov, Mudryk e Dovbyk, che ci provano accendendosi però raramente e non trovando luce per conclusioni efficaci. Quando ripartono, poi, i rumeni sanno sempre cosa fare. Ci mette del suo però Lunin, con un disimpegno sbagliato, che favorisce l’assist di Man a Stanciu, autore di un gran gol di prima intenzione. La reazione dell’Ucraina è tutta in una conclusione alta di Dovbyk, la Romania continua a essere più reattiva ed efficace. E Stanciu, dopo una conclusione di Man fuori di pochissimo, sfiora la doppietta da leggenda, calciando direttamente dalla bandierina del corner, ma colpendo la traversa.

A inizio ripresa, la reazione dell’Ucraina non c’è. E la Romania affonda ancora, con un contropiede concluso da una staffilata di Marin dai 30 metri (ma con Lunin ancora imperfetto) e poco dopo con un tocco sottomisura di Dragus, ancora servito alla grande da Man. Partita a quel punto in ghiaccio, l’Ucraina tenta qualche sortita ma senza esito, con cambi tardivi, un paio di chances per Sudakov e Mudryk e un pallonetto di Yaremchuk che colpisce la traversa: troppo poco. La Romania gestisce e porta a casa una vittoria pesante anche nelle proporzioni.

ROMANIA-UCRAINA 3-0 – 29′ Stanciu, 53′ R. Marin, 57′ Dragus

CLASSIFICA GIRONE E: Romania 3, Belgio, Slovacchia e Ucraina 0