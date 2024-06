DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: da Vanoli a Nicola, tutti gli aggiornamenti

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A. Da Nicola a Vanoli, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Il puzzle delle panchine di Serie A è quasi completo, mancano solo gli ultimi tasselli e ancora diverse ufficialità a partire da Thiago Motta e Fonseca rispettivamente in casa Juventus e Milan.

Dopo le dimissioni di Tudor la Lazio ha scelto Baroni, che presto firmerà un biennale con la società del patron Lotito. Il Verona si affiderà invece a Paolo Zanetti, mentre Torino e Monza aspettano rispettivamente Vanoli e Nesta con la chiusura attesa nei prossimi giorni. L’Udinese ha interrotto il rapporto con Fabio Cannavaro ed ha ora in prima fila Vivarini e Di Francesco. Per il Cagliari infine occhio alla pista Nicola se il tecnico non dovesse continuare l’avventura con l’Empoli. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it.

