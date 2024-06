Ancelotti di nuovo in Italia: la comunicazione è già arrivata

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Ancelotti: la risposta alle diverse offerte è stata immediata

La cavalcata trionfale del Real Madrid ha portato i Blancos a vincere la Liga e a conquistare la quindicesima Champions League della sua storia. Una stagione in crescendo quella dei ragazzi di Ancelotti, che dopo un inizio balbettante sono riusciti a trovare quella continuità di rendimento che ha permesso loro di riscrivere nuovamente la storia.

Oltre alla grandissima qualità dei singoli – che sarà ulteriormente rivitalizzata dall’innesto di Kylian Mbappe – il merito va anche alla gestione del gruppo da parte di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano è riuscito a dare un’identità alla propria squadra che, pur non esaltando sul piano del gioco, fornendo sempre la sensazione di potersi rendere pericolosa anche spalle al muro. A risolvere molte partite dei Blancos sono stati anche gli ingressi dalla panchina. E a quest’altezza le letture di ‘Don Carlo’ sono state impreziosite dai consigli del figlio del tecnico del tecnico del Real Madrid, Davide Ancelotti. Non è affatto passato inosservato, ad esempio, il consiglio da parte di Ancelotti jr di gettare nella mischia Joselu nell’ultimo quarto di gara della sfida con il Bayern; scelta che si è rivelata poi vincente, visto che l’attaccante dei Blancos è stato l’indiscutibile protagonista della rimonta contro i bavaresi.

Davide Ancelotti fa impazzire mezza Europa: club italiani rifiutati

Ma più in generale l’importanza e il carisma di Davide Ancelotti – che al Real Madrid funge da assistente più stretto di ‘Don Carlo’ – non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori. Non sono pochi, infatti, i club che hanno provato a scindere un binomio che sulla panchina dei Blancos si sta rivelando ‘stellare’. A fare il punto della situazione su questo tema specifico è stato nelle ultime ore un’indiscrezione lanciata da AS.

Secondo quanto riferito, Davide Ancelotti avrebbe comunicato al suo agente – lo stesso che cura gli interessi del padre – di non ascoltare le diverse offerte sul tavolo. Nel mirino di diverse compagini saudite, Davide Ancelotti era finito nella lista dei desideri del Siviglia, di alcuni club della Premier e di diverse squadre italiane. I contatti, però, si sarebbero risolti in meri sondaggi esplorativi proprio per la volontà di Ancelotti di continuare la sua esperienza sulla panchina del Real al fianco del padre Carlo.