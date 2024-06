Camoranesi verso l’Anorthosis: i dettagli | ESCLUSIVO

Camoranesi potrebbe ripartire da Cipro dopo la positiva esperienza a Malta, sulla panchina del Floriana

Mauro Camoranesi potrebbe ripartire da Cipro. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il tecnico è vicino alla panchina dell’Anorthosis.

Il 47enne italo-argentino è attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura a Malta, al Floriana con la quale si è giocato il titolo fino alla fine della stagione.

Con un’idea di calcio simile a quella di Thiago Motta, Camoranesi è apprezzato anche in Italia. A lui hanno pensato squadre di Serie C, ma la sua preferenza era ed è rivolta a campionati di massima serie, pure esteri come nel caso dell’Anorthosis, la ‘Vecchia Signora’ di Cipro tanto per non dimenticare il suo grande passato alla Juventus.