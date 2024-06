Corvino su Krstovic: “Ha grandi potenzialità ed è da grande squadra” I ESCLUSIVO

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘Tv Play’

Nikola Krstovic è sempre al centro del calciomercato. Dopo un inizio di scoppiettante, a fine stagione l’attaccante si è ripreso i riflettori che merita contribuendo alla salvezza del Lecce di Luca Gotti. Inevitabile, così, un ritorno di fiamma di alcune società di A come Genoa, Inter e Fiorentina, che già in passato si erano interessate al talento classe 2000. I liguri, in particolare, potrebbero pensare a lui anche con la possibile cessione di Retegui.

Calciomercato Genoa e Fiorentina, Corvino esalta Krstovic

Sulle qualità del bomber montenegrino, si è presso direttamente il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, intervistato da Tv Play nella sede del Lecce: “E’ un classe 2000, è ancora molto giovane come attaccante. Lo abbiamo preso dal campionato slovacco, devo dire che ha dimostrato di avere potenzialità notevoli in un torneo difficile come il nostro. Può diventare un giocatore davvero importante. Ha fisico e muscolatura potenti, ha senso del gol sia di piede che di testa, è anche veloce. Ha tutti i numeri per essere l’attaccante di una grande squadra”.