Dal Real Madrid alla Serie A: l’ex campione del Mondo sta per firmare

Un grande colpo in Serie A: l’ex Real Madrid è pronto a firmare per approdare in Italia

Dal Real Madrid al campionato di Serie A: arriva l’ok all’offerta, mancano solo visite mediche e firma del contratto.

Il Como si conferma squadra ambiziosa ed attrezzata sul mercato. Dopo gli arrivi di Dossena e Belotti, il club lariano neopromosso in Serie A si appresta a piazzare un altro colpo di mercato in questa sessione estiva di trasferimenti. Si tratta di Raphael Varane, esperto difensore francese che si appresta a vestire la maglia del Como. Da tempo va avanti la trattativa tra il club lombardo e il giocatore svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United.

Un colpo importante per il Como di Cesc Fabregas, ora vicinissimo all’ingaggio del giocatore originario di Martinica. Già, perché come anticipato da Fabrizio Romano su X, nelle scorse ore Raphael Varane avrebbe accettato l’offerta formulata dal Como. Un passaggio decisivo che avvicina sensibilmente l’operazione alla chiusura. L’affare potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni, agli inizi della nuova settimana.

Calciomercato Como, si avvicina la firma di Varane

Il giocatore ha dunque dato il suo assenso al trasferimento in terra lombarda. Ora ci sarà da attendere qualche giorno per limare gli ultimi dettagli di natura economica e burocratica, poi verranno fissate le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con la società neopromossa in Serie A.

La settimana prossima, insomma, il Como potrebbe ufficializzare l’ingaggio di Raphael Varane. Decisivo, nella trattativa, il ruolo di Cesc Fabregas che nei prossimi giorni accoglierà il difensore francese classe ’93 che in carriera ha vinto praticamente tutto, in particolar modo quattro Champions League e quattro mondiali per club con il Real Madrid oltre alla Coppa del Mondo alzata con la Nazionale della Francia nel 2018.