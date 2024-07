Reina non esclude Pau Lopez: cosa manca per la firma con il Como | CM.IT

Profondamente a tinte iberiche, il Como ha trovato un accordo con Pepe Reina, ma l’arrivo dell’ex Napoli non fa saltare Pau Lopez

Partito alla volta della Spagna per proseguire il ritiro a Marbella, il Como spera di accogliere presto la maggior parte dei rinforzi individuati da Cesc Fabregas per completare la rosa.

Per la stagione del grande ritorno in Serie A, i lariani hanno deciso di dare una forte impronta ispanica alla squadra. Dopo aver chiuso l’accordo con gli svincolati Pepe Reina e Alberto Moreno, nei prossimi giorni può definitivamente sbloccarsi anche la trattativa per Pau Lopez.

Come raccontato nei giorni scorsi, forte della ferma volontà dell’ex Roma di raggiungere il suo connazionale Fabregas, il Como è riuscito a smussare le posizioni del Marsiglia, raggiungendo un accordo sulla formula del trasferimento (prestito con riscatto condizionato) e anche sulle cifre complessive dell’operazione. L’arrivo di Reina, ovviamente, non rappresenta un ostacolo per il ritorno in Serie A di Pau Lopez.

Pau Lopez al Como: ecco cosa manca

L’ex Napoli e Lazio, infatti, farà il secondo e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, affinché l’affare Pau vada definitivamente in porto, manca solamente l’ingaggio di un nuovo portiere da parte del Marsiglia (Alvaro Valles è uno dei nomi che piacciono di più), con una svolta che può arrivare già all’inizio della prossima settimana.

Contestualmente, il Como continua a lavorare anche sull’uscita di Adrian Semper, che piace ad alcuni club di Serie A, compreso il Cagliari. Prima di affondare il colpo, tuttavia, il club sardo deve trovare una sistemazione a Simone Scuffet.