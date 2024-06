Pau Lopez come alleato: pressing Como sul Marsiglia | CM.IT

Pau Lopez è pronto a tornare in Serie A e resta fermo nella sua decisione di andare al Como

Paul Lopez ha scelto il Como e, per ora, non cambia idea. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, anche nelle ultime ore il portiere spagnolo ha ribadito la sua ferma volontà di raggiungere Cesc Fàbregas, mentre il Marsiglia continuava a preferire l’opzione Genoa. Il club lariano è in pressing sui francesi per provare a chiudere la trattativa già in queste ore.

Grazie alla fermezza dell’ex Roma, la dirigenza lombarda sta cercando di trovare la quadra su formule (si pensa ad un riscatto legato ad alcune condizioni) e cifre (i francesi per accettare la formula del prestito con riscatto chiedono 7-8 milioni) in una negoziazione che è iniziata già da giorni e che, come anticipato dalla nostra redazione, oltre a quello ligure ha conosciuto anche l‘inserimento di Monza e di alcuni club spagnoli in corso d’opera.

E Adrian Semper? Reduce da un’ottima stagione, il 26enne croato ha ricevuto sondaggi anche da diverse squadre di Serie A, comprese Cagliari ed Empoli.