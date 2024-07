Ultimi dettagli e visite mediche: Pau Lopez e Como dettano i tempi | CM.IT

La trattativa per portare Pau Lopez al Como è entrata nelle battute finali, con una deadline ben definita

Ben impostata sin dalle scorse settimane, la trattativa tra Como e Marsiglia per riportare in Italia Pau Lopez è entrata nelle fasi finali all’inizio di questa settimana. Dopo aver vinto la resistenze dei francesi sulla formula del trasferimento, il club lariano ha ridotto le distanze anche sulle cifre del prestito e del riscatto del calciatore e sin da ieri ha iniziato a lavorare sugli ultimi, ma decisivi dettagli per arrivare alla fumata bianca definitiva.

Sondato anche dal Genoa e dal Monza a fine giugno, l’ex portiere della Roma ha ormai da tempo scelto la squadra allenata dal connazionale Cesc Fabregas e proprio la sua fermezza nel mantenere la propria posizione si è rivelata un’alleanza fondamentale per il Como che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, spera di chiudere l’operazione e di far svolgere le visite mediche al calciatore entro la fine della settimana in corso. L’OM, nel frattempo, ha già da tempo attivato la caccia al sostituto, accelerando in particolar modo su Valles del Las Palmas.