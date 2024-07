Da D’Aversa a Sebastiano Esposito: nasce l’Empoli 2024-2025

Come sarà l’Empoli 2024-2025? Dal cambio di allenatore ai possibili innesti: scopri i primi nomi accostati al club toscano per la prossima stagione

Una salvezza insperata quella raggiunta dall’Empoli negli ultimi minuti della gara contro la Roma andata in scena ormai più di un mese fa. I toscani, grazie al gol di Niang, sono riusciti a confermare la permanenza nella massima serie e ora sono pronti a mettere le basi per il prossimo campionato, dove confermarsi sarà sicuramente molto complicato.

Dopo l’ennesima impresa, Davide Nicola ha lasciato la panchina dell’Empoli, che si è quindi ritrovato a dover fare altre scelte per ripartire nella stagione che verrà. In estate sarà necessario un mercato all’altezza, per evitare di ritrovarsi nuovamente a 4 minuti dalla retrocessione in Serie B.

Ora è anche il turno dell’Empoli 2024-2025, con un focus dedicato ai toscani per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

Il futuro allenatore

Come detto, l’Empoli ha dovuto cambiare guida tecnica in panchina e solamente nella giornata di ieri ha annunciato l’arrivo di Roberto D’Aversa come nuovo allenatore. Dopo l’esperienza negativa dello scorso anno al Lecce, è pronto a rilanciarsi in toscana con l’obiettivo di raggiungere una salvezza anche più tranquilla. Per lui un biennale nell’accordo contrattuale.

Il budget

La scorsa estate, l’Empoli spese solamente 9,7 milioni di euro durante il calciomercato estivo, risultando la 17a squadra per cifra investita nella campagna acquisti. Anche per quest’anno non ci aspettiamo nulla di così diverso per riuscire a costruire una squadra degna della Serie A.

La futura rosa

Lo scorso anno l’Empoli è sceso in campo principalmente con un 3-4-2-1 con Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Grassi, Pezzella; Cancellieri, Cambiaghi e Niang. Spesso si sono visti in campo anche Fazzini, Maleh, Cacace, Zurkowski e Caputo.

Dei titolarissimi diversi sono stati gli addii, a partire da Caprile che è tornato al Napoli. Anche Bereszynski ha fatto rientro alla Sampdoria, così come Marin ha fatto con il Cagliari. Finita l’avventura toscana anche del tridente d’attacco con Cancellieri che è tornato alla Lazio, Cambiaghi all’Atalanta e con Niang che è rimasto svincolato. Tra le riserve anche Maleh ha salutato, rientrando a Lecce.

Una squadra assolutamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, che sta quindi cercando di muovere i primi passi per ricostruire una rosa valida. Si parte con il ruolo del portiere, dove piace Silvestri che ha ormai perso il posto di titolare all’Udinese. Quella toscana potrebbe essere un’avventura utile per rilanciarsi. Dalla Samp potrebbe ritornare Bereszynski, in un possibile scambio che coinvolgerebbe Stojanovic in partenza.

In uscita ci potrebbe essere anche Luperto, con destinazione Cagliari. Il difensore, grande protagonista della scorsa stagione, potrebbe salutare per circa 4 milioni di euro, ma non è stato trovato ancora l’accordo con i sardi. In entrata piace Gianluca Frabotta, specie in caso di cessione di Cacace che piace a Bologna e in Bundesliga. Fatta la prima richiesta alla Juventus.

Gli altri due nomi che piacciono sono quelli di Cistana e Viti. Il primo potrebbe salutare il Brescia dopo 6 anni a parametro zero per via di una clausola che gli permette di liberarsi dal proprio club gratuitamente in caso di approdo in Serie A. Per il secondo, invece, si tratterebbe di un ritorno. Il giocatore vuole trovare spazio e il Nizza starebbe valutando un prestito.

Rivoluzione necessaria in attacco, dove il grande obiettivo è Sebastiano Esposito, in scadenza con i nerazzurri nel 2025. Il d.s. Gemmi è già stato nella sede dell’Inter per limare gli ultimi dettagli e la trattativa sembra vicina alla fumata bianca definitiva. Infine, pronti due rinnovi per Pezzella e Grassi, entrambi fino al 2027.