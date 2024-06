Una squadra in vendita all’Inter: undici cessioni per il sogno di Inzaghi

L’Inter ha un obiettivo chiaro per completare la rosa di Simone Inzaghi: undici cessioni per raccogliere il tesoretto sul mercato e dare l’assalto al sogno del tecnico nerazzurro

L’Inter non si fermerà a Zielinski, Taremi e ultimo Martinez, con il portiere spagnolo in arrivo tra i pali nerazzurri come vice Sommer.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha chiuso l’ingaggio dell’ex Lipsia per una cifra vicina ai 16 milioni di euro e presto si sottoporrà alle visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. L’Inter risolve così una delle poche ‘grane’ nello scacchiere di Simone Inzaghi, che intanto sogna un altro colpo sul mercato per quanto concerne il reparto offensivo. L’allenatore piacentino ha chiesto un profilo diverso come caratteristiche rispetto a Thuram, Lautaro Martinez e Taremi, individuando in Albert Gudmundsson il pezzo ideale per completare il puzzle d’attacco della sua Inter. “Il Genoa non è una boutique e non svenderà, anche se il ragazzo merita di sognare”, le parole sull’islandese del presidente dei Grifoni Zangrillo.

Calciomercato Inter, pressing su Gudmundsson: il tesoretto dalle cessioni

Il Genoa valuta almeno 30 milioni di euro il suo gioiello e l’Inter deve prima vendere per liberare il posto in rosa per l’attaccante classe ’97.

Il sodalizio campione d’Italia potrebbe pensare anche a una formula alla Frattesi o alla Carlos Augusto, ovvero in prestito oneroso con obbligo di riscatto a facili condizioni. Come dicevamo l’Inter dovrà raccogliere un tesoretto importante attraverso determinate cessioni e piazzare sul mercato quei giocatori che non fanno parte del progetto della società e di Inzaghi. Tra gli esuberi spicca inevitabilmente Correa, non riscattato l’ultima stagione dal Marsiglia. Per l’argentino possono aprirsi le piste turche e arabe, al pari di Arnautovic: anche l’austriaco è infatti finito sulla lista dei partenti. I due attaccanti porterebbero in cassa in tesoretto da circa 25 milioni tra cartellino e risparmio dell’ingaggio.

Con le valigie pronte ci sarebbero anche diversi giovani: i fratelli Esposito, Stankovic, Satriano, Vanheusden, Radu, Agoume e Oristanio, quest’ultimo corteggiato soprattutto dal Venezia. Inoltre, rimane in bilico anche il futuro di Valentin Carboni: l’Inter valuterà la migliore soluzione per il talento argentino, che per un’offerta da 30 milioni di euro può essere sacrificato da Marotta e Ausilio per l’obiettivo Gudmundsson.