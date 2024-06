Dalla Juve all’Inter, l’annuncio su Gudmundsson e Retegui: “Richiesti da almeno quattro squadre”

Gudmundsson, Retegui e non solo: i temi caldi del mercato del Genoa e gli intrecci con Inter e Juventus raccontati dal presidente rossoblù Zangrillo

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, è intervenuto a margine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano. Da Gilardino al futuro di Gudmundsson: i temi trattati dal numero uno dei Grifoni anche ai microfoni dell’inviato di Calciomercato.it.

Sulla nuova stagione: “Dobbiamo restare con i piedi per terra come l’anno scorso e fare passo dopo passo. Dobbiamo fare l’opportunità a mister Gilardino di continuare a fare un buon lavoro. Gilardino è l’anima del Genoa e ha plasmato un grande gruppo. È il valore aggiunto di questa squadra e siamo molto felici che sia rimasto con noi”.

Per quanto riguarda il futuro di Retegui e Gudmundsson: “Almeno tre o quattro colleghi mi hanno chiesto di loro, ma io non ho questo ruolo nel Genoa. Devono parlare con i nostri dirigenti, gli ho detto di mettersi in contatto con loro. Credo inoltre che il nostro amministratore delegato (Blazquez, ndr) abbia detto che prendiamo in considerazione delle possibilità di scambio, ma non svendiamo certamente i nostri gioiellini”.

In merito alle vicende personali di Gudmundsson: “Il ragazzo è sereno e risolverà tutti i dubbi a riguardo. Ha fatto grandi cose e merita di sognare”.

Su Josep Martinez all’Inter: “Se è fatta? Leggo questo ma il mercato non è ancora iniziato. Ci dispiacerebbe molto perderlo perché è un ragazzo straordinario e anche in Serie A ha fatto grandissime cose. È partito quasi per caso con noi dalla Serie B, è bravo con i piedi ed è soprattutto un ottimo portiere che è merce rara. Noi comunque cercheremo di ragionare in modo coerente e non essere la boutique di nessuno”.

Mercato in entrata, il tema dei giovani dall’Inter e l’interesse per Zanoli: “I giovani diventano una grande risorsa quando sono cresciuti in casa e hanno un valore di mercato certificato. Zanoli? È un giocatore che viene accostato a noi da diverso tempo. Sulla destra abbiamo Sabelli che ha fatto benissimo e poi c’è Spence sul quale il Tottenham non fa sconti. Zanoli ha fatto tanta gavetta, soltanto che è sempre retrocesso nelle ultime due stagioni e dunque c’è da fare anche questo tipo di ragionamento”.