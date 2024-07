Como inarrestabile: Fabregas tenta altri colpi clamorosi

Il Como si candida seriamente a essere la sorpresa del prossimo campionato di Serie A

Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Raphael Varane, il Como tenta altri due colpi sensazionali dopo la promozione.

Dopo la storica promozione in Serie A, il Como sta allestendo una rosa altamente competitiva per affrontare il campionato di massima serie. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Dossena e Belotti, arrivati rispettivamente da Cagliari e Roma, il club lariano ha definito le trattative per gli arrivi del portiere Pepe Reina e il difensore Raphael Varane, due profili di assoluto valore e di grande esperienza per garantire alla compagine lombarda di aumentare il proprio tasso di esperienza in vista di un campionato che si preannuncia particolarmente difficile ed altamente competitivo.

E la sessione estiva di calciomercato del Como potrebbe essere ancora ricca di colpi a sorpresa e fatto di grandi firme. Nelle ultime ore, infatti, altri due nomi di lusso sono stati accostati alla squadra di Cesc Fabregas per il reparto avanzato, già rinforzato dall’arrivo di Andrea Belotti, giocatore che porterà sicuramente qualità ed esperienza nell’attacco dei lariani.

Calciomercato Como, altri due colpi di lusso per Fabregas

Tornato in Serie A dopo oltre vent’anni grazie ai fratelli Hartono – la proprietà calcistica più ricca in Italia – il Como ha bloccato anche Alberto Moreno, ex Liverpool e Villarreal. E ora potrebbero piazzare due clamorosi colpi in attacco.

Nelle prossime ore i dirigenti del Como incontreranno i colleghi del Real Betis per parlare di Rodri Sanchez e ha ottenuto anche il sì di Pau Lopez, pronto ad arrivare dal Marsiglia con la formula del prestito con riscatto sui 5 milioni. Dal Milan, invece, potrebbe arrivare a titolo temporaneo l’ex Lazio Luka Romero, nel mirino anche di Verona ed Empoli.

Ma nelle ultime ore l’attenzione del Como si sarebbe spostata su due attaccanti svincolati di lusso, ovvero Memphis Depay ed Antony Martial. Il primo, reduce dalla semifinale di Euro 2024 con l’Olanda, non sarebbe del tutto convinto, mentre ci sarebbero maggiori possibilità di vedere in terra lombarda l’attaccante francese.