Estrazione Superenalotto 28 giugno 2024: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 28 giugno 2024: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 28 giugno 2024. Per questa estrazione, il jackpot in palio è di 41,1 milioni. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 28 giugno 2024

SUPERENALOTTO

punti 6: –

punti 5+1: –

punti 5 : Vincite 4, Quote € 31.455,65

punti 4 : Vincite 261, Quote € 637,31

punti 3 : Vincite 11.494, Quote € 36,88

punti 2 : Vincite 196.842, Quote € 6,08

SUPERSTAR

Punti 6SB: –

Punti 5+SB: –

Punti 5SS: –

Punti 4SS: –

Punti 3SS: Vincite 53, Quote € 3.688,00

Punti 2SS: Vincite 913, Quote € 100,00

Punti 1SS: Vincite 6.740, Quote € 10,00

Punti 0SS: Vincite 16.048, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 21 86 26 45 33 34

Numero Jolly: 28

Numero Superstar: 80

Jackpot: 41.100.000 euro