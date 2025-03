Il focus dedicato agli stadi scelti per le ultime 5 finali di Champions League: nel 2025 si disputerà all’Allianz Stadium

Negli ultimi anni, le finali della UEFA Champions League si sono svolte in stadi iconici che hanno fatto da cornice a partite memorabili. Si tratta di una delle sfide più importanti dell’anno e merita una location di altissimo livello. Abbiamo voluto ripercorrere le scelte negli ultimi 5 anni, comprendendo anche quella per il 2025, ora che la competizione è entrata nel vivo con gli ottavi di finale.

L’Inter è l’unica squadra italiana rimasta in corsa e ci si augura possa arrivare fino in fondo. Servirà una piccola impresa, per riuscire a tornare in finale, come successo nel 2023, o addirittura provare a vincere, come non accade dal 2010. Ecco dunque una panoramica degli ultimi 5 stadi che hanno ospitato la finale, a partire dal 2020 fino a quella programmata per il 2025.

Estádio da Luz, Lisbona: la finale senza tifosi

Nel 2020, l’Estádio da Luz di Lisbona ha ospitato la finale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Il Bayern ha trionfato con un gol di Kingsley Coman, conquistando il suo sesto titolo europeo. A causa della pandemia di COVID-19, la partita si è svolta a porte chiuse, rendendo l’atmosfera unica e senza precedenti.

Un unicum che, ci auguriamo, non verrà mai ripetuto. La cornice del Da Luz non è stata valorizzata per colpa del virus, che ha impedito a migliaia di sostenitori di seguire dal vivo una finale non particolarmente emozionante, ma comunque storica.

Estádio do Dragão, Porto: il Chelsea torna a vincere

La finale del 2021 si è tenuta all’Estádio do Dragao di Porto. Un derby inglese tra il Chelsea e il Manchester City, con la vittoria a sorpresa dei Blues per 1-0 grazie a un gol di Kai Havertz.

Per via delle restrizione legate al Covid, la partita si è svolta davanti a un numero limitato di spettatori, segnando un passo verso il ritorno alla normalità dopo le regole necessarie per colpa della pandemia.

Stade de France, Saint-Denis: il Real Madrid torna a vincere

Nel 2022 è stato lo Stade de France a ospitare la finale tra Real Madrid e Liverpool. Una replica della sfida già svolta nel 2018, con esisto analogo. I Blancos hanno portato a casa la quattordicesima coppa con un 1-0 sui Reds.

Decisiva la rete di Vinicius, che ha portato nuovamente sull’olimpo gli spagnoli, destinati a ripetersi più avanti nel tempo. Una delusione per i britannici, ancora una volta battuti dalla squadra di Ancelotti.

Stadio Olimpico Atatürk, Istanbul: l’Inter perde la finale

La finale del 2023 si è svolta allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Dopo un percorso non impossibile, l’Inter è riuscita con merito a conquistare l’accesso all’ultimo atto della Champions. I nerazzurri, però, nonostante un’ottima gara, non sono stati in grado di superare il Manchester City.

La squadra di Guardiola è riuscita a trionfare per 1-0 con il gol di Rodri. Il primo titolo dei Citizens in uno stadio con una capienza di oltre 70mila spettatori, che hanno aumentato il fascino della partita.

Wembley Stadium, Londra: il Real Madrid vince ancora

Nel 2024, dunque lo scorso anno, è stato il leggendario Wembley Stadium di Londra a ospitare la finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I Blancos hanno vinto ancora, l’ennesima Champions della loro storia, questa volta contro i tedeschi, a sorpresa in finale.

Una gara con una sede storica e suggestiva, da oltre 90mila spettatori, che hanno assistito al 15° trionfo del Real Madrid, la squadra che ha vinto più Champions League nella storia della competizione.

Allianz Arena, Monaco di Baviera: la finale del 2025

La prossima finale, quella in programma per il 31 maggio, si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Lo stadio inaugurato nel 2005, è noto per la sua architettura moderna e la facciata illuminata che cambia colore in base alla squadra che ospita. Con una capienza di circa 75.000 spettatori, l’Allianz Arena è la casa del Bayern Monaco e ha già ospitato la finale del 2012.

Chi riuscirà a trionfare quest’anno? Il Real Madrid resta la grande favorita, ma occhi aperti anche al Liverpool, al Barcellona e all’Arsenal, che potranno dire la loro. Resta vivo anche il sogno Inter, che rimarrà una possibile impresa.